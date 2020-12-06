Син Чапкіса прокоментував шлюб батька з обраницею молодше на 52 роки (відео)

Відомий український артист, хореограф і зоряний суддя шоу "Танці з зірками" нещодавно знову одружився. 90-річний артист узяв в дружини жінку, яка молодша за нього на 52 роки. Син легендарного українського танцівника Григорія Чапкіса Грег, який несподівано прилетів до отця в Україну з Америки, розповів про стосунки з хореографом, а також про те, як ставиться до його молодої дружини. Про це він розповів в інтерв'ю "Світському життю".

Грег — 41-річний син Григорія Чапкіса, який живе в Америці та вперше за рік зміг побачитися зі своїми родичами в Україні. Повернувшись до Києва, він був приємно здивований тим, що його батько на 91-му році життя вирішив знову створити сім'ю. Він також розвіяв чутки про те, що діти хореографа негативно ставляться до шлюбу з настільки молодою обраницею.

"Ми раді, ми дуже раді за те, що у тебе є людина, яка за тобою доглядає, любить, чекає вдома і готує їжу. І ми весь час були раді. Не було сварки. Мені здається, що дійсно коронавірус змінює всіх нас. Ми всі трохи хвилюємося, дуже складно, що я живу на іншому кінці світу, але намагаюся, приїжджаю. Як бачите, навіть у коронавірус знаходжу час, щоб приїхати сюди та здивувати мого татка", — ділиться Грег.

Також син артиста розповів про стосунки зі своїм батьком, які в них складаються зараз.

"Я не міг дочекатися, коли я сюди доїду і просто відчую момент з моїм татом. Цей сюрприз вдався, я дуже радий. Радий, що я потрапив зі свого американського світу в його шоу, яке він дуже любить. Вся наша родина — ми всі танцівники, ми хочемо, щоб він просто нами гордився і мені просто було приємно, що я потрапив на шоу, з ним сидів поруч. Я ніколи цього не забуду, і він теж", — додав Грег.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про найбільш зворушливі моменти суперфіналу шоу "Танці з зірками".

Як ми раніше писали, ведуча "Танців з зірками" Тіна Кароль вперше за 15 років виступила на паркеті шоу як танцівниця та вразила телеглядачів.