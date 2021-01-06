Сиро, сильний вітер і місцями сніг: погода на Різдво буде неприємна

Погода в Україні у середу, 6 січня, очікується неприємна в більшості регіонів країни. Сильних опадів майже ніде не буде, але синоптики попереджають про сильний штормовий вітер.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни без істотних опадів, хмарно очікується сильний вітер. Вночі в регіоні температура опуститься до -3 -1 градуса, вдень від +1 до +3 градусів, у Дніпрі та Харків до +5 +7 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, але буде хмарно і вітряно. Нічна температура повітря буде коливатися в межах від 0 до +4 градусів, вдень у більшості областей від +9 до +13 градусів. У Криму сильний вітер, без опадів. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

На півночі країни мокрий сніг йтиме вночі, вдень без істотних опадів, хмарно, сильний вітер з поривами. Вночі від -4 до -2 градусів, вдень від +1 до +3 градусів.

У західній частині синоптики прогнозують мокрий сніг та сніг в нічні години, вдень без опадів. В Ужгороді вдень може пройти дощ. Вітер сильний, зі штормовими поривами. Вночі від -1 до +3 градусів, вдень очікується від +4 до +7 градусів.

В центральній частині країни сніг та мокрий сніг пройде вночі, вдень без істотних опадів. Нічна температура повітря становитиме від -2 до +3 градусів, вдень очікується від +4 до +6 градусів.

У Києві 6 січня вночі буде йти сніг, мокрий сніг, вдень буде сухо. Вночі від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +6 градусів. Вітер південно-східний, зі штормовими поривами.

Карта погоди в Україні на середу, 6 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, коли в Україну повернуться морози.

А також розповідали про те, що синоптики уточнили прогноз на Різдво і попередили про сильне погіршення погоди.