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Таких злив восени ще не було: в Україну йде страшна негода

Новость на русском → П'ятниця 25 вересня 2020 06:30
Таких злив восени ще не було: в Україну йде страшна негода Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні істотно зіпсується до кінця вересня

Погода в Україні скоро сильно зміниться, адже після довгого сухого періоду з помірно теплими днями і по-осінньому прохолодними ночами прийде час потужних злив і похолодання. Синоптики розповіли, коли починати носити з собою парасольки.

Згідно з даними Українського гідрометцентру серйозний атмосферний фронт накриє країну в неділю, 27 вересня. Місцями зливи будуть найсильнішими з початку осені.

А ось завтра, 25 вересня, в країні буде тепло (+23+27) і сонячно. Вночі температура підвищиться (+9+14), у Криму до +16. Невеликий дощ імовірний на Закарпатті та в Івано-Франківській області.

26 вересня тепло і сонячно буде по всій країні, крім Заходу. Тут - потужні зливи, місцями з грозами і похолодає до +19+22. В інших регіонах субота все ще буде комфортною.

Таких злив восени ще не було: в Україну йде страшна негодаТаких злив восени ще не було: в Україну йде страшна негода

Погода в Україні 25 і 26 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось 27 вересня атмосферний фронт затягне вже всю країну. У західних областях сильні зливи і холод вдень +13+19 градусів, на Півночі і в Центрі, місцями Півдні - сильний дощ і +19+24, менше опадів на південному сході, температура +22+25.

28 вересня невеликі опади очікуються на Заході і більш сильні - на Сході. Температура сильно не зміниться.

Вівторок 29 вересня Захід зустріне дуже потужними зливами, менш сильний дощ - на Півдні, в Центрі невеликі опади, на Півночі і Сході - суха погода.

Таких злив восени ще не було: в Україну йде страшна негодаТаких злив восени ще не було: в Україну йде страшна негодаТаких злив восени ще не було: в Україну йде страшна негода

Погода в Україні 27-29 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик розповів українцям, якою буде зима, і чи буде в цьому сезоні сніг.

До речі, ми писали, що осінь і зима в Україні будуть аномальними. Синоптики дали детальний прогноз до кінця 2020 року.

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