Тіні Кароль – 36: як співачка відсвяткувала день народження на "Голосі країни 2021"

Голос країни 2021 вже стартував у неділю, 24 січня, причому відразу голосно і феєрично. Крім двох нових тенеров в суддівських кріслах, шанувальники змогли оцінити сильних учасників, які вже в першому випуску показали, що сезон обіцяє бути вокально сильним. "Заслуженим тренером" шоу залишається Тіна Кароль, яка 25 січня святкує своє 36-річчя. Так, співачка напередодні була на зйомках чергового випуску "Голосу країни 2021" і встигла відзначити свято.

Фото іменинниці з'явилися в Instagram "Світського життя". На знімках Катя Осадча вітає Тіну. Співачка давно облюбоваала шкіряні вбрання і з задоволенням демонструє, як ефектно носити такі трендові луки. На цей раз вона вибрала плаття-максі по фігурі винного відтінку з замком на грудях і оригінально скроєної лінією плечей. Співачка доповнила вбрання босоніжками небесно-блакитного відтінку з витонченими золотими ремінцями.

Тіна гладко уклала волосся і віддала перевагу акуратному макіяжу в природних тонах. Співачка тримає в руках букет червоних троянд і посміхається.

Катя Осадча привітала Тіну Кароль з днем народження (фото: instagram.com/svitsketv)

Комнда програми привітала "заслуженого тренер" зі знаменною датою. Шанувальники зірки приєдналися до теплих слів.

Поп-діва дала інтерв'ю Каті, але про що в ньому йшлося, поки залишається загадкою.

А ось у своїх InstaStories Тіна показала, як святкувала день народження на знімальному майданчику. Так, співачка дозволила собі посмакувати піцою і пригостила колег, зокрема, ведучу проекту Катю Осадчу, яка оцінила щедрий і великий шматочок італійської страви.

Тіна Кароль пригостила Катю піцою

Також іменинниця показала Аллу Мазур, правда, що саме буде робити ведуча, залишається інтригою.

Тіна показала зоряну гостю Аллу Мазур

Нагадаємо, що Тіна Кароль провела новорічні свята разом з сином в Карпатах. А ранок 1 січня почала з вправ на відкритому повітрі, насолоджуючись навколишніми пейзажами.