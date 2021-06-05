Топ-5 мультфільмів для перегляду з дітьми від ведучої та актриси Ірини Хоменко

Що дивитися з дітьми? Як вибрати і що варто показати в першу чергу? Питання, які часто виникають перед батьками.

Ірина розповіла, що вона якраз нещодавно переглядала улюблені картини зі старшим сином Даміром, і поділилася з нами їх особистим топом.

Ірина знає, як з толком розважити дитину (фото: прес-служба НЛО TV)

"Суперсімейка-2"

Перша частина мультфільму теж класна, але друга нам подобається більше. Кожен раз, коли ми дивимося мультик, кажу синові: "Дивись, наскільки важлива роль мами в житті дитини".

Коли тато працює, він може не помічати внесок мами в сім'ю. І ось в "Суперсімейці-2" маму викликали на особливе завдання, а на тата тим часом лягли уроки, домашнє господарство, готування їжі і відносини старшої дочки. І сім'я змогла зрозуміти, наскільки насправді складно без мами.

Я обожнюю цей мультик, він показує, що у нас у всіх є свої суперздатності. Моя дитина в це вірить, іноді здібності можуть проявитися самі, а іноді їм потрібно допомогти розкритися. Мультфільм про сімейні цінності, і він яскраво показує, наскільки важливо, щоб тато підтримував маму, а мама підтримувала тата.

"Ваяна"

Мультфільм про те, що у богині життя Ті Фіті забрали найголовніше - серце, і вона стала зла. Мультфільм показує, що коли у людини забирають щось дійсно важливе для нього, він може здійснювати погані вчинки і стати агресивним. В цей же час маленька Ваяна йшла до кінця і боролася за справедливість, незважаючи на труднощі. Скільки б її не відмовляли від цілей, вона, незважаючи ні на що, крок за кроком йшла вперед.

"Клаус"

У мультфільмі розповідають, що у чоловіка з дружиною не було діток, але він робив класні подарунки для решти малюків в місті. Чоловік був великий і похмурий, зі злим обличчям, але діток це ніколи не відлякувало. Мультик ще раз показує, що діти ставляться до всіх з відкритим серцем і не судять за зовнішнім виглядом, а орієнтуються на поклик серця і по тому, наскільки людина добра.

"Вартові легенд"

Класні життєві принципи піднімаються в цьому мультфільмі. Можна відразу на прикладах з дитиною розбирати, де хороші вчинки, а де погані, показувати йому, що ніколи не потрібно нікого бояться, і що командна робота переможе все. А також мультик показує, що бабайка - це не страшно і його можна перемогти сміхом.

"Небезпечна зона"

Один з моїх улюблених мультсеріалів. Він про катастрофу, яка вплинула на тварин, і вони мутували. Тварини почали ходити, вчитися в школі, у них з'явилося своє місто і мер. І ось в цій зоні відчуження залишилася жити одна сім'я.

У мультику показується, як ця сім'я уживається з новими видами істот, які населяють містечко. Як люди виживають, як зраджують, як викручуються, як об'єднуються, як і про що вони турбуються - мультсеріал розкрив життєві ситуації через комічну призму з гумором.

А ще я озвучила кілька персонажів в "Небезпечній зоні". Звичайно, мій голос був змінений, і мені цікаво, хто зможе його впізнати. Мультсеріал буде цікаво дивитися як діткам в підлітковому віці, так і дорослим.