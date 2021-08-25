Топ-5 простих порад: нутриціолог розповіла, як утримати вагу після схуднення
Схуднути мало, потрібно ще утримати вагу (фото: pexels.com)
Щоб залишатися у формі цілий рік, важливо не тільки за допомогою харчування і тренувань домогтися своєї ідеальної ваги, але і утримати його.
Нутриціолог Катерина Тихонова у своєму Instagram дала цілих п'ять порад, як утримати вагу після дієти.
5 простих порад: як утримати результат схуднення
- Дисципліна. Робота над харчовими звичками не закінчується отриманням заповітної цифри на вагах. Кожен день, коли ви ці звички повторюєте, ви закріплюєте їх своїй голові і тілі!
- Комфорт. Якщо ви і далі можете в комфортному для себе темпі дотримуватися тих правил, які привели вас до схуднення - це прекрасно, ви на вірному шляху.
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Важливо вміти утримувати свій результат (фото: pexels.com)
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- Фізичні навантаження. Я думаю, що тут слова зайві, згодні?
- Підтримка. Діліться своїми результатами, думкою - в компанії вам буде легше!
- Хваліть себе і нагороджуйте за перемоги! Кожен день записуйте в своєму блокноті продовження пропозиції: "Я сьогодні великий молодець, тому що...". І не забувайте себе нагороджувати! Тільки не калоріями.
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