Я витрачала всі бабки і нічого не їла: українка з самими великими вилицями в світі наколола їх сама

Українка Анастасія Покрищук - володарка найбільших вилиць у світі. Наколола вона сама собі їх за допомогою філерів, які зазвичай колються в губи для збільшення їх об'єму. Настя - киянка, вона вчилася в школі на Прорізній, потім поступила в університет їм. Т. Шевченка. Там вона відучилася 6 років, закінчила магістратуру на факультеті "Психологія".

За спеціальністю Покрищук пропрацювала не дуже довгий час, потім життя змусило піти її працювати продавцем парфумерії. Дівчина встигла попрацювати й в DutyFree та у відомому київському ТЦ. Про це вона розповіла в програмі "Зірковий шлях".

"Я дуже швидко завжди звільнялась, я відчувала себе жахливо, мені це не подобалося. Я працювала продавцем в трьох місцях", - розповіла українка.

З того часу все і почалося, вона захопилася соцмережею Instagram. Викладала туди фотографії в різних ракурсах. До речі, зараз у Насті близько чверті мільйона передплатників, завдяки її неординарної зовнішності. Дівчину почали впізнавати на вулицях півтора року тому. В соцмережі вона взяла собі нікнейм Just Queen.

"Мені дуже приємно, що до мене підходять на вулицях", - розповіла Анастасія.

Українка розповіла, що їй не подобалася її зовнішність: маленькі губи, великий ніс. Вона почала ходити до косметолога і намагатися змінити те, що її не влаштовувало. Минулого року вона самостійно почала колоти філери собі в обличчя.

Зараз блогер дуже задоволена своїм обличчям, хоча згадує, що перший укол було зробити дуже страшно, а потім все пішло "як по маслу".

"Я кайфую від себе. Я дивлюся в дзеркало і собі подобаюся", - сказала Анастасія.

Українка з самими великими вилицями в світі розповіла про свою трансформації

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