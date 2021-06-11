Три головні загрози: експерт розповіла, до чого можуть призвести солярії

Проте, солярій - небезпечний, і це далеко не територія краси і здоров'я.

Ви теж думали, що любов до штучного загару з солярію залишилися в "нульових"? Ні, виявляється, студії засмаги успішно існують досі - і люди ходять в них добровільно.

Про це у своєму Instagram розповіла біохакер Хаді Пьюрбьюті і її команда б'юті-експертів.

УФ-випромінювання буває декількох видів: UVA, UVB і UVC. У центрі уваги перші два типи-саме вони викликають опіки, еритему, фотостаріння і рак шкіри.

У лампах для сучасних соляріїв використовуються різні поєднання UVB і UVA випромінювання. Але є й такі, в яких використовується більшою мірою UVA-випромінювання, яке забезпечує найбільш швидке потемніння шкіри без опіків.

При цьому випромінювання в солярії в 10 разів інтенсивніше, ніж природне. 20-хвилинне перебування в солярії під лампами рівносильно кільком годинам під палючим сонцем без захисту.

Про шкоду соляріїв сказано багато. Так, це може викликати рак шкіри. За даними ВООЗ (2014 рік), щороку в результаті використання соляріїв в Австралії, США і Європі 10 000 чоловік хворіють меланомою і 450 000 тисяч людей хворіють іншими видами раку шкіри (плоскоклітинний і базально-клітинний). Серед інших наслідків для здоров'я - це виникнення катаракти, ослаблення імунного захисту і раннє старіння шкіри.

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Виявляється, в 2021 ще є студії штучного засмаги (фото: pexels.com)

На даний момент в двох країнах світу, Австралії та Бразилії, солярії офіційно заборонені. У квітні цього року американські вчені зробили пропозицію заборонити солярії для підлітків. За їхніми даними, заборона відвідування соляріїв запобіжить в середньому 15 000 випадків меланоми серед 17 мільйонів підлітків.

Кожен, хто ходить в солярій, повинен віддавати собі звіт в тому, що він піддає себе ризику виникнення раку і раннього фотостаріння. І відмовки у вигляді "підготувати шкіру до відпустки", "підсушити запалення" або "отримати вітамін D" не мають під собою ніяких підстав.

Стан акне солярій не покращує, загар маскує тільки запалення, але не лікує. Вітамін D синтезується під впливом UVB-випромінювання, в той час як в солярії використовуються лампи в основному з UVA-випромінюванням.

Якщо узагальнити всю інформацію, то висновок напрошується один: ніякої користі в соляріях немає. Одні мінуси і серйозні наслідки.