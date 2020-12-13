Туман, дощі і ще більш небезпечна ожеледиця: синоптик оголосила про різке погіршення погоди

В Україні 14 грудня погода буде ще більш небезпечною, ніж раніше. На більшості територій очікується випадання дощу, мокрого снігу і крижаного дощу, які призведуть до оновлення льодового покриття, зробивши дороги ще більш слизькими. Сухими залишаться тільки південні й деякі центральні регіони. Такий прогноз на понеділок опублікувала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

"14-го грудня черговий циклон підкине в Україну опадів. Ага, давно не було. Опади - сніг, дощ, льодяний дощ, мокрий сніг, вибирайте! - найбільш вірогідні на півночі, у центральних областях, місцями на заході, торкнуться Одещини", - повідомляє експерт.

При цьому в більшості південних регіонів, а також у Дніпропетровській області синоптик прогнозує суху погоду, але з туманами.

"В південній частині України та на Сході буде сильний вітер. Температура повітря буде крутитися близько нуля вночі до невеликих "мінусів", вдень до "плюсів". Ці мікроколивання - пакосні, тому що знову при такій ситуації й далі підживлюють небезпеку ожеледі та ожеледиці", - підкреслює Діденко.

Погода в Україні 14 грудня буде дощовим і туманним (карти: facebook.com/tala.didenko)

Також фахівець дала прогноз погоди на понеділок у Києві. Так 14 грудня в столиці за даними Діденко очікується мокрий сніг, дощ і льодяний дощ. Більш серйозні опади пройдуть у нічний і ранковий час. З другої половини дня обсяг і ризик їх випадання знизиться. Також експерт попередила, що в Києві ожеледь і ожеледиця в понеділок залишаться.

Нагадаємо, що раніше синоптики розповідали про кілька періодів похолодань в грудні. Останній випав на кінець місяця. Місцями в Україні після католицького Різдва очікується до -22 ... -26 градусів.

Також ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз на зиму. На його думку, сніг може пролежати 110 днів.