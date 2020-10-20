В Україні настає затяжний сезон холодів: нові карти погоди

Погода в Україні істотно зіпсується до кінця жовтня

Погода в Україні остаточно покаже свій осінній характер до кінця жовтня. Синоптики вважають, що останній тиждень місяця буде холодним. Але не обійдеться і без приємного бонусу з майже +20 в кінці робочого тижня.

Так, згідно з прогнозом Наталки Діденко в Facebook, температура повітря знизиться на найближчих вихідних і весь наступний тиждень буде холодним.

Що стосується найближчої перспективи, то в ніч на середу 21 жовтня буде холодно - від +1 до +6 градусів. У Карпатах до 0-3 градусів морозу, а на Півдні +6+10 градусів.

Вдень у середу очікується +10+15 градусів. А ось в четвер і п'ятницю в країну прийде коротке потепління.

"Забігаючи трохи вперед, скажу, що 22-го жовтня, в четвер, взагалі, потеплішає до +12+18 градусів, а на півдні до +15+20 градусів", - каже синоптик.

А ось опади завтра малоймовірні. Лише в Чернігівській, Сумській областях місцями пройдуть періодичні дощі. Подекуди очікуються тумани.

Вітер з північно-західного зміниться на південно-західний, помірний, часом рвучкий.

У Києві 21 жовтня без опадів, з південно-західним вітром з поривами. Найближчої ночі +2+5 градусів, вдень близько +12 градусів.

"Потеплішає в Києві 22-23 жовтня до +17+18 градусів, буде чудова гарна погода, а на уїк-енд знову температура повітря знизиться і вже весь наступний тиждень очікується холодним", - пише Діденко.

Погода в Україні 21 жовтня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Відзначимо, що раніше синоптики розповіли про погоду в Україні в листопаді. І прогноз звучить не дуже обнадійливо.

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