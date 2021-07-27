В Україні обирають найкращих вчителів: телезірки розповіли про своїх шкільних героїв
В Україні будь-який бажаючий може номінувати улюблених педагогів на отримання Національної премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine, яка проходить щорічно з 2017-го. Відомі ведучі, телезірки "1+1" розповіли про своїх найдорожчих вчителів, і закликали всіх наслідувати приклад.
Зробити це можна до неділі, 1 серпня, за посиланням apply.globalteacherprize.org.ua/nominate.
Вже у жовтні куратор проекту "Право на Освіту" та Global Teacher Prize Ukraine Наталія Мосейчук у номінації "Вибір серцем" відзначить двох педагогів.
За традицією, це стане освітній терапевт, який працює в школі при лікарні або інклюзивному класі, який вчить дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Отримає він 80 тисяч гривень.
А також вперше разом з благодійною організацією "Восток SOS" Мосейчук нагородить вчителя/волонтера, який працює в школі в прифронтовій зоні на Донбасі. Цей переможець номінації теж отримає 80 тисяч гривень.
Цього року премія Global Teacher Prize Ukraine представила вісім спеціальних номінацій. Найкращі вчителі отримають грошові нагороди.
Фото: в Україні обирають найкращих вчителів 2021
Зараз телеведучі - Соломія Вітвіцька, Святослав Гринчук, Валентина Хамайко, Олександр Попов, Руслана Писанка - згадали своїх знакових вчителів, і розкрили, як вони вплинули на майбутнє знаменитостей, змогли розглянути їх покликання ще зі шкільної лави, дали важливі "дороговказні" поради.
Як розповіла ведуча ТСН та "Вражаючі історії" Соломія Вітвіцька, ще у 6 класі львівської школи № 72 вчителька української мови та літератури Ольга Володимирівна Пилипишин передбачила їй професійне майбутнє.
Фото: Соломія Вітвіцька
"Так і сказала якось на уроці, що бачить мене журналістом. Тоді я не думала про журналістських фах, хотіла стати поліцейською. Скептично поставилася та з часом виявилося, що вчителька таки була права", - зазначила вона.
Фото: Соломія Вітвіцька у дитинстві
Святослав Гринчук висловився про свою вчительку історії Світлану Володимирівну Дзюбу, якій досі дуже вдячний за те, що колись навчився шукати цікаве в тому, що багатьом може здатися складним і далеким.
Фото: Святослав Гринчук
"Вона завжди знала, що історія - це перш за все цікаво. Не канонада завчених дат, а драматичні сюжети, інтриги, іноді фатальні сплетення людської долі... Історія - це не пильний підручник. Це те, що вражає, дивує подробицями і несподіваними поворотами. Трохи перегукується з тим, що я роблю, як ведучий новин зараз. Теж розповідаю про державні та міжнародні події, але тільки в теперішньому часі", - сказав ведучий новин ТСН.
Фото: Святослав Гринчук у дитинстві
Олександр Попов розповів, що дуже радий бачитися на знімальному майданчику зі своїм університетським учителем акторської майстерності уже в якості самостійного артиста.
Фото: Олександр Попов розповів про свого педагога
А Валентина Хамайко поділилася спогадами про шкільну вчительку зарубіжної літератури.
Фото: Валентина Хамайко з дітьми
Руслана Писанка зізналася, що досі перед кожним ефіром і виставою робить вправи для мови, яким навчив її педагог Олександр Васильович Завальський.
Фото: Руслана Писанка
Національна премія Global Teacher Prize Ukraine - частина світового руху Global Teacher Prize в 40 країнах, зокрема, Бельгії, Італії, Франції, Марокко, Індії та інших. Неофіційна назва щорічної премії кращому педагогу світу - "Нобелівська премія для вчителів".
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Додамо, нещодавно соціолог пояснила, як карантин позначився на якості шкільного навчання.