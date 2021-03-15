Українська пенсіонерка розсекретила рецепт самого відомого у світі борщу

Секрет страви полягає в тому, що вона готує інгредієнти в різний час. Для приготування борщу українка використовує буряк, моркву, квасолю, картоплю і м'ясо. Якщо ж немає м'яса, то вона кидає сало в засмажку з цибулею і томатом.

При цьому буряк і моркву вона не доварює. Їх необхідно потерти і додати до страви в самому кінці. У каструлю закидає картоплю і капусту. Потім вона натирає овочі і доварює їх разом з солодким перцем. Сіль і цукор для балансу вона додає в самому кінці.

За словами пенсіонерки, варити борщ її вчила мама, а рецепт дістався ще від прабабусі.

Жінка народилася у селі Борщів, вийшла заміж і майже 40 років пропрацювала в колгоспі. В її великій родині борщ на столі був завжди. У Ольги Габро 4 сини, 7 онуків і одна правнучка.

Рецепт самого відомого у світі борщу (відео: YouTube)