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Українська співачка їхала на мітинг, але застрягла на кордоні: "це просто пипець"

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Середа 04 травня 2022 16:55
Українська співачка їхала на мітинг, але застрягла на кордоні: "це просто пипець" SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Lite

Українська співачка і блогерка SHADU, яка тимчасово виїхала за кордон з метою реабілітації чоловіка після інсульту, застрягла на кордоні Молдови з Румунією через поломку авто.

Про це вона повідомила в своїх Instagram-сторіз.

Українська співачка їхала на мітинг, але застрягла на кордоні: &quot;це просто пипець&quot;

SHADU з чоловіком (фото: instagram.com/offi_shadu)

Артистка прямувала до Румунії, аби долучитись до мітингу на підтримку українців.

"Машина не заводиться. Друзі, це просто пипець", - написала співачка.

На щастя, неподалік зупинки було СТО, співачка звернулась про допомогу. Мовою жестів вдалось пояснити, що авто не працює.

"Понад 10 помилок моє авто вибивало. Світ не без добрих людей, понад пів години - і майстри виявили помилку у акумуляторі. Мені пощастило, адже не знаючи румунської, майстри не знаючи англійської, нам вдалось виправити усе. Рухаюсь далі, важливо щодня стояти і робити усе, аби наша країна наблизилась ще ближче до перемоги", - сказала SHADU.

Українська співачка їхала на мітинг, але застрягла на кордоні: &quot;це просто пипець&quot;

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Зауважимо, що артистка стала на інформаційну оборону країни та щодня бореться з ворогом онлайн.

Завдяки закликам виходити на вулиці, SHADU вдалось підняти понад 100 людей, які у різних країнах світу виходили і продовжать виходити на вулиці проти російської агресії.

Українська співачка їхала на мітинг, але застрягла на кордоні: &quot;це просто пипець&quot;

SHADU на початку війни Росії проти України (фото: instagram.com/offi_shadu)

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