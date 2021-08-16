Українська ТБ-зірка розчулила фото свого мальтіпу: краса, та й годі!

Мальтіпу - по-справжньому Зоряна порода. Своє серце хвостикам цієї породи віддали Ріанна, Джессіка Сімпсон, Блейк Лайвлі, Алессандра Амбросіо, Майлі Сайрус і багато інших знаменитостей в Голлівуді і в Україні.

Ми начиталися багато компліментарних відгуків про мальтіпу, але вирішили отримати інформацію з перших рук - розпитали телезірку, ведучу програми "День.LIVE" на каналі LIVE Олену Халілову, у якої собачка саме цієї породи.

Мальтіпу відносяться до так званих "дизайнерських" собачок, коли схрещують представників двох порід. Всі, напевно, чули, про лабрадудлів - метисів лабрадора-ретривера і пуделя. А мальтіпу - це метис мальтійської болонки і пуделя.

Кажуть, що ці собаки - гіпоалергенні, вони пристосовані для життя в квартирі, дуже доброзичливі до дітей і тварин, мають легкий, поступливий характер. Отже, розвінчуємо (або підтверджуємо) міфи про мальтіпу.

Олена Халілова розповідає про свого наймилішого песика мальтіпу

Напевно, знайти цуценя цієї породи, якщо поставити собі за мету, легко. Але я не шукала. Все зробив чоловік. Він побачив цуценя мальтіпу, і те йому дуже сподобалось. Але, звичайно ж, чоловік вирішив цю собачку не просто купити і принести в будинок, а вчинив стратегічно вивірено - подарував Джорджика нашій дочці Зарині на День народження.

Олена Халілова з чоловіком і мальтіпу (фото з особистого архіву телеведучої)

Я була впевнена, що чоловік поїхав за електросамокатом. Коли він прийшов з Джорджиком на руках, я, чесно кажучи, навіть розплакалась. Я дуже відповідальна людина і розумію, що собачка - це ще одна дитина. Її потрібно покупати, погодувати, напоїти, погуляти з нею, причому стежити, щоб нічого не з'їла шкідливого, зводити до лікаря, до грумера. І що робити це все буду я.

А ще я ж дуже люблю сама робити вибір. Я - Терези за знаком зодіаку, і навіть коли купую плаття, сто разів подумаю, примірю, повернуся, ще раз вдягну і потім, можливо, куплю. Так, іноді вибрати складно, але я хочу, щоб зі мною радилися. А тут на мене звалилося щастя, яке я не вибирала. Зазвичай чоловік так себе не веде, але він просто закохався в цю породу.

Джорджик у нас вже рік. Зараз ми з ним подружилися. Я знаю його секрет: він дуже любить консерви з м'яском і підгодовую його, а він слухає мене з півслова. Але поворотний момент трапився, коли він захворів. Я сиділа, обіймала його, і думала, що все його хуліганства і витівки - дрібниці, і бардак, який він періодично влаштовує в квартирі, дрібниці, головне - щоб одужав.

Мальтіпу Олени Халілової (фото з особистого архіву телеведучої)

До чого я прийшла за цей рік з нашою собакою

Перше. Цуценяті навіть адаптованої до квартири, як пишуть про мальтіпу, породи, потрібно виховання. Знаєте, як бувають невиховані діти, так бувають і невиховані собаки. Ми водили Джорджика на заняття до кінолога. Дуже важливо, щоб поведінку цуценятки коригувала, виховувала його людина, яка розуміє психологію і фізіологію собачки. Тварину часто просто ламають, змушують слухатися, застосовуючи силу. Але нам важливо було зробити все максимально правильно і відповідально.

Друге. Мальтіпу, не дивлячись на всю його зовнішню няшність- собака з усіма відповідними замашками. Джорджик, наприклад, обожнює гризти тапки. І добре, якщо йому попадалися саме тапки, а не нові туфлі (було і таке - згриз нові "крокси" доньки). Але ми перевели ситуацію в "плюс" - вся сім'я тепер автоматично відразу ж прибирає взуття, в передпокої ідеальний порядок.

Третє. Я читала про те, що мальтіпу дуже лояльні до дітей. Це так, але в нашій сім'ї тепер двоє дітей, які конкурують між собою за нашу з чоловіком увагу. Коли ми багато уваги приділяємо собаці, дочка починає трішки ревнувати. А коли вся увага на дочку - Джорджик починає гавкати і відтягувати мене від неї. В усьому іншому у них - любов.

Четверте. Кожному цуценяті потрібен рух і прогулянки. Це - не та порода, яка буде ходити в лоток і задовольнятися квадратними метрами квартири. Тим більше, якщо у вас такий хуліган, як у нас.

Олена Халілова з мальтіпу (фото з особистого архіву телеведучої)

Коли ви берете цуценя, то автоматично відмовляєтеся від багатьох речей. Ви не можете спокійно зібратися і полетіти у відпустку - вам потрібно знайти, хто буде доглядати за собакою. Причому це має бути людина, яку наш Джорджик знає і любить і який знає і любить його.

Вам складніше влаштувати собі романтичний вікенд, адже одна справа - попросити маму побути на вихідних з дочкою, а інше - "навантажити" її ще й собакою.

За цей рік був випадок, коли ми відпустили цуценя з повідця на прогулянці, і він 40 хвилин бігав від нас, як неслухняна дитина, ховаючись під машинами. Ми з чоловіком мало не посивіли - переживали, щоб він з двору не вискочив на проїжджу частину.

Але разом з тим він дарує і багато радості - він нас розчулював, коли перший раз побачив сніг. Радів, як дитина, стрибав, валявся - йому дуже сподобалося. Він обожнює прогулянки в парку Феофанія - вивчає всі квіточки - листочки, йому так цікаво!

Щеня мальтіпу - це друга дитинау домі. Різниця в тому, що дочка або син виростуть, а собачка залишиться дитиною назавжди. Приймаючи рішення, пам’ятайте, будь ласка, про це.

Олена Халілова з мальтіпу (фото з особистого архіву телеведучої)