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Україна буде мокнути в дощах: синоптик попередила про негоду

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 10:04
Україна буде мокнути в дощах: синоптик попередила про негоду Погода в Україні буде дощовою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 21 квітня засмутить українців дощами, сонця можна не чекати. Температура повітря трохи підвищиться і буде тепло.

Такий прогноз погоди озвучила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Волога повітряна маса охопить практично всі області. Дощі будуть йти з перервами, тому на прояснення можна розраховувати. Але ось на тотальне сонце і суху погоду цілий день - навряд чи", — попередила Діденко.

За словами синоптика, температура повітря трохи компенсує вогкість. У середу потеплішає до +15 градусів.

"Свіже повітря очікується на північному сході України, + 8 + 12 градусів. Ночі ще залишаються холодними. Напрямок вітру - західний, невеликий або помірний", - повідомила експерт.

У Києві 21 квітня. буде тепло, але дощитиме.

"В Києві скоро на центральних асфальтах жаби будуть квакати - знову завтра передбачається дощ. Хоча б температура пощадить і підніметься до +14 градусів", - зазначила синоптик.

Діденко попередила українців про похолодання, яке розпочнеться у п'ятницю, 23 квітня.

"З п'ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на Захід і Північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг", - резюмувала Діденко.

Як ми писали раніше, синоптики приголомшили прогнозом на Вербну неділю, 25 квітня.

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