В Україну суне мерзенна погода: які області затягне дощами

Погода в Україні скоро буде холодною і мокрою

Погода в Україні почне псуватися вже в четвер, 29 жовтня. Синоптики прогнозують, що ряд західних областей опиниться під дією атмосферного фронту. Але це лише початок - далі стане холодніше, а дощами затягне вже всю територію країни.

Судячи з прогнозу Українського гідрометцентру на 29 жовтня, хмарно і мокро буде в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. На інших територіях поки що сухо.

Завтрашній день побуде ще досить температурно комфортним. Очікується від +11 до +15 градусів, вночі +4+9. На Півдні градуси вище - від +15 до +19 (вночі +8+10).

Синоптики також попередили українців про тумани. Вітер завтра буде східний, слабкий.

У Києві четвер побуде без опадів. Вдень +12+14, вночі +6+8 градусів.

Погода в Україні 29 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось 30-31 жовтня в країні похолодає, підуть дощі. Початок листопада буде балансувати на значенні +6+10, з періодичними дощами. У південних областях традиційно буде тепліше.

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз на кінець жовтня - початок листопада. Судячи з нього, в Україну йдуть холодні і похмурі дні.

Також метеорологи розповіли, якою буде зима в Києві. Фахівці вважають, що погода може піднести в цьому сезоні сюрпризи, тому загадувати наперед досить складно.