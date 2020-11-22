В Україну йде небезпечна погода: які області під загрозою

Синоптики попередили про дощі в денний час доби і вночі заморозках

Погода в Україні 23 листопада стане небезпечною у багатьох областях, де в понеділок очікуються дощі. Через опади при настанні морозів очікується ожеледь на дорогах. Про це в оновленому прогнозі розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

У понеділок очікуються опади у всіх західних, північних, північно-східних областях, а також у Києві. Разом з тим заморозки в нічний час (місцями та вдень) очікуються в Івано-Франківській, Чернівецькій, Чернігівській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Там у вечірній і нічний час найбільш ймовірна ожеледь на дорогах.

Середні рівні тепла по країні будуть триматися у позначок +3... +5 градусів, на заході та в центрі країни. У Києві буде тепліше - +4... +6 градусів. На півдні ще тепліше - +4... +8 градусів у світлий час доби. Максимальні денні показники очікуються на Кримському півострові, де градусники піднімуться до +7... +9 градусів. Найхолодніше буде на сході країни, де вдень очікується -2... +4 градуси. "Мінуси" вдень очікуються тільки в Луганській та Харківській областях.

Погода в Україні 23 листопада (скріншот: meteo.gov.ua)

Разом з негодою в Україні протягом дня 23 листопада буде спостерігатися вітряна погода зі швидкістю поривів 7-12 м/с. В регіонах, де не очікуються дощі, синоптики прогнозують хмарність.

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз на період з 21 по 24 листопада. Погода в Україні принесе сніг, мокрий сніг і дощі в найближчі кілька днів у ряді регіонів, на дорогах країни очікується ожеледиця. Детальний прогноз – в нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на кінець осені й початок зими. Вони обіцяють температурні рекорди та багато дощів.