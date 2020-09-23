В Україну йде жахливий холод і штормовий вітер: синоптики назвали дату
Погода в Україні сильно зіпсується до кінця вересня
Погода в Україні принесе сильне похолодання до +11 градусів у деяких регіонах вже в понеділок, 28 вересня. А в суботу-неділю очікується потужний штормовий вітер. Крім того, на вихідних в країну нагрянуть зливи з грозами.
Наталка Діденко в Facebook пише, що вже завтра, 24 вересня, в західні області "закине трохи локальних дощів". Решта території буде в зоні сухої ясної сонячної погоди.
"Температура повітря вночі +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, завтра вдень очікується +22+27 градусів", - повідомляє синоптик.
Вітер завтра в Україні південно-східного напрямку, невеликий.
У Києві поки без змін, сухо, сонячно і тепло, до +25+26 градусів.
Карта погоди на 24 вересня (скрін: facebook.com/tala.didenko)
"Такі більш відчутні дощі з'являться в Україні в неділю. У найближчі суботу-неділю очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер!" - попередила синоптик.
Наталка Діденко вважає, що на наступному тижні повітря в Україні буде свіжіше, але про якесь "обвальне похолодання не йдеться".
А ось синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що понеділок, 28 вересня, західні області зустрінуть з температурою +11+15, північні і центральні +16+21, південно-східні +22+24.
Крім того, в суботу на Заході очікуються сильні дощі та грози, а в неділю атмосферний фронт затягне вже всю країну, мокро буде і в понеділок.
До речі, ми писали, що осінь і зима в Україні будуть аномальними. Синоптики дали детальний прогноз до кінця 2020 року.