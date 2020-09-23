В Україну йде жахливий холод і штормовий вітер: синоптики назвали дату

Погода в Україні сильно зіпсується до кінця вересня

Погода в Україні принесе сильне похолодання до +11 градусів у деяких регіонах вже в понеділок, 28 вересня. А в суботу-неділю очікується потужний штормовий вітер. Крім того, на вихідних в країну нагрянуть зливи з грозами.

Наталка Діденко в Facebook пише, що вже завтра, 24 вересня, в західні області "закине трохи локальних дощів". Решта території буде в зоні сухої ясної сонячної погоди.

"Температура повітря вночі +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, завтра вдень очікується +22+27 градусів", - повідомляє синоптик.

Вітер завтра в Україні південно-східного напрямку, невеликий.

У Києві поки без змін, сухо, сонячно і тепло, до +25+26 градусів.

Карта погоди на 24 вересня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

"Такі більш відчутні дощі з'являться в Україні в неділю. У найближчі суботу-неділю очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер!" - попередила синоптик.

Наталка Діденко вважає, що на наступному тижні повітря в Україні буде свіжіше, але про якесь "обвальне похолодання не йдеться".

А ось синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що понеділок, 28 вересня, західні області зустрінуть з температурою +11+15, північні і центральні +16+21, південно-східні +22+24.

Крім того, в суботу на Заході очікуються сильні дощі та грози, а в неділю атмосферний фронт затягне вже всю країну, мокро буде і в понеділок.

До речі, ми писали, що осінь і зима в Україні будуть аномальними. Синоптики дали детальний прогноз до кінця 2020 року.