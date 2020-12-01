В Україну суне сніг з 11-градусними морозами: де буде наймерзенніша погода

Погода в Україні 2 грудня буде по-справжньому зимовою

Погода в Україні 2 грудня принесе опади - сніг, мокрий сніг, ожеледь і сильні морози. Наталка Діденко прогнозує, що така синоптична ситуація буде в ряді областей.

Про погоду на другий день зими синоптик розповіла у Facebook.

"2-го грудня в Україні буде переважати волога погода - сніг та мокрий сніг очікуються на Півночі, у центральних областях та в південній частині, крім Запоріжжя й Криму. До опадів приєднаються налипання мокрого снігу, ожеледь", - пише синоптик і попереджає водіїв бути уважнішими на дорогах.

А ось у східних областях істотних опадів не очікується. На Заході і зовсім буде сухо, а місцями сонячно.

Вітер помірний, але на Сході посилиться до штормового.

Температура повітря в Україні найближчої ночі передбачається 0... -4 градуси морозу, а в західних областях -4... -11 градусів морозу.

Вдень очікується від -2 до +2 градусів, а на Півдні +2... +5 градусів тепла.

Погода в Україні 2 грудня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві 2 грудня Діденко прогнозує хмарну, сиру погоду, періодично з невеликим снігом, або мокрим снігом. Вночі до -1... -4 градусів, вдень близько нуля.

Вітер в столиці сильним не буде, але повітря і умовах вологості може бути не дуже свіжим через промислові дими і вихлопні гази, які можуть зависати в повітрі.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде перший місяць зими.

Також метеорологи дали прогноз на зиму в Києві.