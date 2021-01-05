В Україну йдуть снігопади і морози до -15: синоптики назвали дату

Погода в Україні покаже зимовий характер в середині січня. Синоптики прогнозують морози і снігопади ближче до Водохреща, 19 січня, а "в мінус" температура почне йти вже 9-10 числа.

Так, згідно з даними Gismeteo, 6-8 січня ще триматиметься плюсова температура вдень, а вночі очікується близько нуля або невеликий мінус.

З 9 по 13 число стане прохолодніше - вдень близько нуля, а вночі морози посиляться. А от з 14 по 19 число підморозить серйозніше. Найхолодніше на Сході - вдень до -9 градусів, а вночі до -15 морозу.

На Півдні вдень близько -1 градуси, а вночі до -5 морозу, а на інших територіях - вдень близько -5, а вночі до -10 градусів.

Крім того, наступного тижня очікується сніг, а місцями сильні снігопади. Багато опадів буде і до кінця поточного тижня - там, де плюсова температура - дощі, а там де нуль або трохи нижче, - дощі з мокрим снігом.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра на два тижні.

Прогноз погоди на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко також попередила, що морози в країні очікуються 13-19 січня.

Крім того, синоптики уточнили прогноз погоди на Святвечір і Різдво.