В Україну йдуть затяжні холоди: синоптики засмутили новими картами погоди

Погода в Україні змусить українців згадати про пуховики

Погода в Україні буде холодною, з нічними морозами, а на вихідних в деяких областях піде перший сніг. Синоптики попередили нас про те, що варто готуватися до затяжного холодного періоду.

Так, в Українському гідрометцентрі показали карти погоди на найближчі п'ять днів. Судячи з них, листопадового бабиного літа на горизонті поки що не видно. Найближчі опади зачеплять частину країни в суботу 14 числа.

Завтра, 12 листопада, в західних і південних областях вдень +5+9, вночі 0... +5. На решті території вдень +2+7, а вночі від 0 до -4 морозу.

У Києві четвер буде сухим, з температурою вдень +5+7 градусів, вночі 0... +2.

Погода в Україні 12 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

13 листопада день буде ясним, з температурою на Заході і Півдні +5+10, вночі тут +2+4 градуси. Решта території з незначними +3+5 і заморозками - від -4 до +1 градуса.

У Києві п'ятниця,13-те, принесе +3+5 вдень, -1... +1 вночі.

Погода в Україні 13 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

У суботу, 14 листопада, на Північ нагряне мокрий сніг. Температура залишиться на колишньому рівні.

Київ у суботу буде з мокрим снігом, і +3+5 градусів вдень, вночі -1... +1.

Погода в Україні 14 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

15-16 листопада знову пануватиме антициклон із сухою погодою. Але буде холодно - від +1 до +5 вдень і заморозками (-5... +1 градусів). Вище температура на Півдні та Заході - від +4 до +9 в денний час, до -1... +4 вночі.

У Києві 15-16 листопада

Погода в Україні 15-16 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях очікуються найнижчі температури і нічні заморозки.

Крім того метеорологи повідомили про те, якою буде погода взимку в Києві.