На Україну насувається похолодання: коли чекати сильних морозів

Погода в Україні незабаром зміниться в бік похолодання. Так жителі України, які звикли до теплої зими, зіткнутися зі справжніми зимовими морозами.

Похолодання взимку до -15 градусів - це нормально. Незвично тепла погода взимку в наших широтах - вже факт. Тому на тлі +3 +8 градусів прогнози про -15 градусів викликають тривогу. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, наступний тиждень притягне холодну повітряну масу арктичного походження. При цьому арктична маса буде приходити поступово, знижуючи температуру повітря до невеликих, а потім помірних, а потім і сильних морозів.

Пік похолодання очікується з 14 по 19 січня. Вночі термометри покажуть від -14 до -20 градусів.

В понеділок-вівторок 11-12 січня, погоду України буде визначати антициклонічне поле, тому снігопадів не очікується. Лише в Криму можливі опади і невеликий сніг в західній частині України. Вдень ще холодно не буде, а от вночі треба одягатися тепліше.

13 січня на південному-сході України з'явиться циклон, який ускладнить погоду - мокрий сніг, сніг і навіть дощ. Також можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, штормовий вітер.

Південний циклон захопить Схід України, Дніпропетровську, Сумську області та Запоріжжі. При цьому будуть опади та сильний вітер. Але він швидко залишить територію нашої країни.

13-14 січня атмосферні фронти північного циклону торкнуться західних та північних областей України. Періодично буде пролітати сніг.

Нагадаємо, Україну накриє серія магнітних бур у січні 2021 року.

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