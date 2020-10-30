Україну накриє дощами і вітрами: в яких областях погода буде неприємна

Погода в Україні захопить більшість областей дощами і туманами

Погода в Україні у п'ятницю, 30 жовтня, зіпсується в більшості областей країни. Регіони накриє дощами та сильним вітром, а також синоптики прогнозують зниження температури повітря.

Погода на сході країни очікується неоднозначна. Дощі захоплять Луганську і Донецьку області, в інших буде хмарно, невеликі опади можливі лише вночі. Нічна температура становитиме +6 +9 градусів, вдень очікується від +11 до +14 градусів.

На півдні буде переважати суха погода, невелика хмарність. Вночі в регіоні +7 +10 градусів, вдень потеплішає до +14 +17 градусів. В Криму невеликий дощ і вітер, вночі +8 +10 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі та посилення вітру. Нічна температура коливатиметься від +7 до +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.

У західній частині країни дощі будуть йти скрізь, крім Львова та Волині, вітер західний, з поривами. Вночі від +6 до +9 градусів, удень повітря прогріється до +10 +13 градусів.

В центральній частині країни буде сухо, невелика хмарність, але без істотних опадів. Вночі +7 +9 градусів, вдень очікується від +11 до +14 градусів.

У Києві 30 жовтня пройде невеликий дощ, можливий поривчастий вітер і тумани. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 30 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди в Україні.

А також ми розповідали про те, що з'явилися нові карти погоди на листопад 2020 року.