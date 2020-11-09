Україну охопить туманами і холодом: яку погоду несе новий антициклон

Погода в Україні стане зовсім холодною в більшості областей

Погода в Україні найближчими днями не порадує українців теплом і ясною погодою. На країну насуваються сильні тумани та похолодання.

Температура повітря в країні почне опускатися і до середини тижня очікуються заморозки в нічні години, а вдень буде досить холодно. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Україна в міцних, не скажу, що теплих обіймах антициклону. І ці поплескування по плечу будуть тривати до кінця тижня – антициклон визначить погоду без опадів. У більшості областей буде сухо, хіба що якась мряка з туману не втримається, а димки з туманами будуть погіршувати видимість і по-своєму зволожувати повітря і прикривати від нас сонце", - повідомила Діденко.

Карта погоди

Вона попередила, що температура повітря почне різко опускатися вниз і до кінця тижня в більшості областей слід очікувати відчутного похолодання.

"Температура повітря потихеньку сповзає вниз, завтра вдень ще очікується +8 +13 градусів, а потім, протягом тижня, почне холоднішати до нічних морозів і денних +3 +7 градусів", - уточнила синоптик.

У Києві Діденко пообіцяла суху погоду, з періодичними туманами та попередила про похолодання.

"У Києві вівторок буде без дощу, з періодичними туманами, а вдень навіть з можливим сонячним проясненням. Найближчої ночі передбачається +2 +4 градуси, а завтра вдень у столиці близько +8 градусів. Надалі температура повітря буде поступово знижуватися. Антициклон міцно осів в Україні, милується нашої осінньою красою, блокує дощі, притягує морози й не думає поки кудись їхати", - розповіла Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про затяжні морози в Україні.

А також розповідали про те, що з'явився прогноз погоди в Україні на найближчі два тижні.