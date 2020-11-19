В Україну повернеться потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні порадує підвищенням температури вже скоро

Погода в Україні здивує підвищенням температури на початку наступного тижня. Синоптики показали прогноз на 10 днів, судячи з якого нас чекають температурні коливання.

Так, ресурс Gismeteo прогнозує, що 22-24 листопада на більшості територій температура вдень підвищиться до +4+7 градусів, минуть нічні морози.

При цьому на Півночі і Сході буде багато опадів, часом у вигляді дощу зі снігом.

Втім, з середини наступного тижня температура знову знизиться, але незначно. 25-27 листопада вдень +2+6 градусів, вночі близько 0... -1 градуса.

Окрема синоптична ситуація складається на Заході. Тут температура навпаки почне знижуватися до вихідних. Але з понеділка 23 листопада до п'ятниці 27 листопада встановиться помірно тепла погода до +4... +6 градусів, можливі невеликі нічні заморозки.

Прогноз погоди для Києва, Харкова, Одеси та Львова на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Тим часом в Україні буде дуже холодна ніч. Синоптики прогнозують, що 19 листопада на Сході градусники покажуть -14. А ось Захід навпаки буде купатися у високих температурах.

Зазначимо, що синоптики і раніше прогнозували, що кінець листопада порадує нас високими температурами.

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