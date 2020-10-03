В Україну повертається бабине літо: синоптик назвала дату

Погода у неділю в Україні буде теплою (фото: canva.com)

Синоптик заявила про потепління до +24 градусів

Погода в Україні 4 жовтня буде рекордно теплою. Синоптик Наталія Діденко каже, що Україна буде ставитися до країн з найбільш високими температурними показниками в неділю. Максимально температура повітря підніметься до +24 градусів. Детальний прогноз і карта погоди на неділю опубліковані в мікроблозі синоптика у Facebook.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, в середньому температура повітря в Україні буде лежати в межах від +20 до +24 градусів. При цьому на північному сході країни показники тепла будуть трохи нижче – від +17 до +21 градуса.

Також розповіла синоптик, де в Україні завтра пройдуть дощі.

"Дощів не буде, лише у західних областях, а швидше, в Карпатах, локальні опади ймовірні. Карта 1. Вітер з південного сходу, поривчастий", - пише синоптик.

Прогноз погоди на 4 жовтня (карта 1: facebook.com/tala.didenko)

Також за даними Діденко, в столиці України 4 вересня буде класична осіння погода.

"Можна як раз збирати гербарій, жолуді, напихати кишені й шафу каштанами (відлякують міль, а наступної осені приємно натрапити на каштанчик в кишені куртки). У столиці 4 жовтня - без дощу, з сонечком, +22 градуси", - пише Наталія Діденко.

Прогноз погоди на 4 жовтня (карта 2: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше Херсонську область після торнадо накрило сильними зливами. Ми показували наслідки негоди в нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть заморозки.