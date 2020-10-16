В Україну вривається циклон Foelke: наробить біди

Погода в Україні кардинально зміниться на вихідних

Погода в Україні сильно зіпсується на найближчих вихідних 17 і 18 жовтня. Синоптики прогнозують, що найгірша ситуація з сильними дощами і штормовим вітром буде на Заході і Півночі.

Синоптик Наталка Діденко розповіла у Facebook про погоду на суботу і неділю

"Завтра в Україну вривається циклон Foelke. У північних, західних та більшості центральних областей очікуються сильні дощі, пориви північно-східного вітру до штормових значень", - пише синоптик.

Разом зі зливами прийде і похолодання. На Заході і Півночі +9+14 градусів, в Центрі +15+20, у Вінницькій області +13+14. Але на Півдні і Сході все ще утримається тепла погода - буде +18+23 градуси.

"Дощів завтра на Сході не буде, в південній частині опади передбачаються у другій половині дня і ввечері: в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, в Криму, а до Запоріжжя ще не дійдуть", - прогнозує Діденко.

У Києві 17 жовтня дощі, а місцями - сильні, потужний східний вітер і похолодання до +12+13 градусів.

У неділю 18 жовтня дощі припиняться, але стане холодніше - всього близько +8 градусів.

Тим часом в Україні щосили готуються до старту опалювального сезону. Стало відомо, у яких містах почнуть давати тепло у батареї.

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