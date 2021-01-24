В Україну вривається весна: де очікувати потепління до +10 градусів

Погода в Україні в неділю, 24 січня, буде дощовою і теплою. Синоптики прогнозують зростання показників тепла в середньому до +5... +7 градусів протягом дня. При цьому місцями, переважно на півдні нашої країни очікується ще більш тепла температура.

Якою буде синоптична ситуація 24 січня, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

За даними фахівців, в середньому по Україні температура буде коливатися в межах +4... +8 градусів. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також на Кримському півострові, де термометри покажуть +6... +10 градусів.

Синоптики попереджають, що в найбільш теплих областях очікується найрясніше випадання опадів. Дощі накриють всі регіони нашої країни, за винятком Донецької і Луганської областей.

В нічний час температура коливатиметься від 0 до +4 градусів в середньому. На Закарпатті, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також в Криму вночі до +6 градусів.

Погода в Україні 24 січня (карта: meteo.gov.ua)

Попри теплу погоду, в Україні протягом дня будуть фіксуватися потужні пориви вітру швидкістю до 7-12 м/c.

Метеорологи також попереджають, що вранці 24 січня очікується туман видимістю 200-500 метрів.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на лютий 2021.

До цього ми писали, що нещодавно синоптик розповів, де в Україні випаде до пів метра снігу.