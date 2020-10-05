Україну заллє потужними зливами: які області зачепить найбільше

Погода в Україні буде сильно змінюватися протягом тижня

Погода в Україні принесе потужні зливи. Завтра, 6 жовтня, атмосферним фронтом накриє західні області, а пізніше опади почнуть переміщатися по країні. Синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко оновили прогноз на тиждень.

Так, за даними Наталки Діденко в Facebook, у вівторок опади, а місцями з грозами очікуються на Заході України. Дощі дійдуть до Житомирщини та Вінничини, а далі їх не пустить східний потужний антициклон. Але на решті території України буде переважати суха, з туманами, погода.

"Правда, поривчастий південно-східний вітер швидко розжене ці тумани", - додала синоптик.

Що стосується температури, то на найближчу ніч очікується +11+16 градусів, на Сході +7+10. Завтра вдень потеплішає до +18+23, а в Криму до +25-ти. У західних областях місцями прохолодніше - до +16+18 градусів, дощі.

У Києві вівторок почнеться з хмарами, проте без істотних опадів. Хіба що після обіду десь трохи покапає. Вітер буде південно-східний і періодично, раптово, поривчастий. Температура повітря в столиці вночі +13+15 градусів, а завтра вдень потеплішає до +20 градусів.

"Надалі повітря стане більш свіжим на 2-4 градуси, буде йти атмосферний фронт, який потягне за собою невеликі або помірні дощі", - додала синоптик за прогнозом для столиці.

Що стосується довгострокового прогнозу, то найближчим часом найтепліше буде на Сході та Півдні України (+20 градусів і вище), а самою прохолодною очікується погода на тижні в західній частині, +13+16 градусів.

"Північ і центральні області отримають від осені десь +15+19 градусів", - додала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, яка буде погода по країні у найближчі п'ять днів. За їх прогнозом, дощі перемістяться із Заходу на інші території вже в середу, 7 жовтня.

Також, вони прогнозують, що в Києві буде дощ вже у вівторок.

У середу опади очікуються майже по всій країні, крім південного сходу. У четвер, 8 жовтня, дощі на Заході, Півдні і в Києві. 9 та 10 жовтня атмосферний фронт дійде до Сходу, а західні області будуть "відпочивати" від вологи.

Крім того, з 8 жовтня з Заходу прийде похолодання, а до вихідних свіже повітря добереться і до східного регіону.

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що в Україні різко зміниться погода. Синоптики дали свіжий прогноз погоди.

Також повідомлялося, що синоптики обіцяють аномальну погоду в Україні восени і взимку.