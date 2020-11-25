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Україну заморозить і заллє сніговими дощами: яким областям приготуватися до негоди

Новость на русском → Середа 25 листопада 2020 06:29
Україну заморозить і заллє сніговими дощами: яким областям приготуватися до негоди Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні накриє сніговими дощами частину країни

Погода в Україні у середу, 25 листопада, очікується різною. Частину країни накриє сніговими дощами та мокрим снігом, а частина – зможе порадіти сонячній та сухій погоді, але з морозами.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни вночі пройде мокрий сніг та сніг з дощем, вдень у більшості областей буде йти дощ. Нічна температура повітря складе від -1 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +5 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, буде ясно і сухо. Вночі від 0 до +2 градусів, удень повітря прогріється до +6 +8 градусів, місцями до +9 градусів. У Криму без опадів, вночі від +1 до +3 градусів, вдень +7 +9 градусів.

На півночі країни синоптики прогнозують дощ вночі та вдень. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів, вдень очікується від +4 до +6 градусів.

У західній частині країни опади не прогнозуються, буде сухо і сонячно. Вночі від -2 до +2 градусів, вдень прогріється до +4 +7 градусів, місцями потеплішає до +8 +9 градусів.

В центральній частині країни дощами охопить тільки Черкаську область, в інших областях сухо. Вночі від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +4 +6 градусів.

У Києві 25 листопада синоптики прогнозують дощ, лише вдень, вночі без опадів. Температура повітря вночі становитиме +1 +3 градуси, вдень очікується від +4 до +6 градусів.

Україну заморозить і заллє сніговими дощами: яким областям приготуватися до негоди

Карта погоди в Україні на середу, 25 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну насувається антициклон Валентин, який змінить погоду.

А також розповідали про те, що синоптики змінили прогноз погоди в Україні на зиму.

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