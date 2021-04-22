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Прикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццо

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 09:09
Прикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццо Такий тип брюк прикрасить будь-яку фігуру (фото: instagram.com/diana_milkanova)
Автор: Тетяна Турчанікова

Палаццо - найуніверсальніші штани, які підходять для всіх типів фігур. Якщо комбінувати їх правильно з іншим одягом, то вийдуть відмінні луки на будь-який день.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст і фен-блогер Фаіла Еспібі.

Стиліст розповіла, що штани палаццо підходять різним типам форм і округлостей, так як вони:

  • Коригують / моделюють пропорції / форми,
  • витягають силует / роблять стрункішою / роблять ноги від вух,
  • позначають / "малюють" лінію талії,
  • можуть стати відмінною базою в гардеробі,
  • мегакомбінаторні - їх можна носити і в офіс, і на прогулянку, і на урочисту вечерю. Все залежить від подачі і грамотної стилізації.

Прикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццоТакі штани можна носити з костюмом (фото: instagram.com/hannaschonberg)

З чим поєднувати штани-палаццо

З піджаком, жакетом і светром

Прикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццо

З коротким топом і футболкою

Прикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццо

З блузою та футблокою

Прикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццо

З принтованим одягом

Прикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццо

З сорочкою та аксесуарами

Прикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццоПрикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццо

З сорочкою-оверсайз

Прикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццо

Приклади луків з брюками-палаццо (фото: instagram.com/faila_spb)

Нагадаємо, що стиліст розповіла, як вибрати штани за типом фігури. Кюлоти - для високих дівчат, палаццо - для середнього зросту.

Також читайте, які джинси купувати на літо 2021, найтрендовіші моделі.

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