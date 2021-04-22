Прикрасять будь-яку фігуру: стиліст показала, як носити трендові штани палаццо
Палаццо - найуніверсальніші штани, які підходять для всіх типів фігур. Якщо комбінувати їх правильно з іншим одягом, то вийдуть відмінні луки на будь-який день.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст і фен-блогер Фаіла Еспібі.
Стиліст розповіла, що штани палаццо підходять різним типам форм і округлостей, так як вони:
- Коригують / моделюють пропорції / форми,
- витягають силует / роблять стрункішою / роблять ноги від вух,
- позначають / "малюють" лінію талії,
- можуть стати відмінною базою в гардеробі,
- мегакомбінаторні - їх можна носити і в офіс, і на прогулянку, і на урочисту вечерю. Все залежить від подачі і грамотної стилізації.
Такі штани можна носити з костюмом (фото: instagram.com/hannaschonberg)
З чим поєднувати штани-палаццо
З піджаком, жакетом і светром
З коротким топом і футболкою
З блузою та футблокою
З принтованим одягом
З сорочкою та аксесуарами
З сорочкою-оверсайз
Приклади луків з брюками-палаццо (фото: instagram.com/faila_spb)
Нагадаємо, що стиліст розповіла, як вибрати штани за типом фігури. Кюлоти - для високих дівчат, палаццо - для середнього зросту.
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