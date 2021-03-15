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Меладзе знову стане татом: з'явилося фото екс-"ВІА Гри" з великим животом

Новость на русском → Понеділок 15 березня 2021 09:45
Меладзе знову стане татом: з'явилося фото екс-"ВІА Гри" з великим животом Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе (фото: facebook.com/meladzevalerian)
Автор: Світлана Мащенко

55-річний Валерій Меладзе і 41-річна Альбіна Джанабаєва знову стануть батьками. Для пари дитина стане третьою, а для Валерія Меладзе - шостою.

Про це повідомила екс-"ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва на своїй сторінці в Instagram.

"В очікуванні", - підписала лаконічно свій пост артистка.

На фото вона вже з великим животом. Схоже, що дівчина на третьому триместрі вагітності, і майбутнє поповнення в родині буде вже дуже скоро.

Альбіна позує в розкішній чорній сукні в підлогу, а її обличчя сяє щастям майбутнього материнства.

Меладзе знову стане татом: з'явилося фото екс-&quot;ВІА Гри&quot; з великим животом

Альбіна Джанабаєва вагітна (скрін: instagram.com/albinadzhanabaeva)

Зазначимо, що фактично новонароджений малюк стане для Меладзе сьомою дитиною. Від першої дружини Ірини (одружилися у 1989 році) у Валерія три дочки - Інга (1991), Софія (1999) і Аріна (2002). Перший син помер через десять днів після народження в 1990 році.

У 2012-му артист кинув дружину заради учасниці "ВІА гра" Альбіни Джанабаєвої, роман з якою тривав близько десяти років. У 2004-му у них народився син Костянтин, а в 2014-му - Лука. У цьому ж році пара офіційно зареєструвала шлюб. У травні 2019 року Джанабаєва повідомила в інтерв'ю, що вони з чоловіком планують народити третю дитину.

Раніше ми писали, що Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва вивели в світ молодшого сина Луку.

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