Найважливіша подія: Джамала зачарувала яскравими моментами відпочинку з синочком і зробила зізнання

Джамала зимує з синами у спекотному Єгипті. До речі, з цим місцем у неї пов'язані теплі особисті спогади. Співачка насолоджується розслабленим відпочинком і морем, а також влаштовує мальовничі фотосесії.

Джамала опублікувала цілий фотозвіт з Єгипту, показавши найбільш яскраві пам'ятні моменти зимової відпустки у теплих краях. Артистка позувала в чорному платті в дрібний білий горошок, яке дозволило їй відкрити розкішну зону декольте.

На одному зі знімків вона постала у вільних штанах пісочного відтінку і легкій куртці, а за її спиною – невеликий котедж з диваном і подушками, на низькому дерев'яному столику – фрукти.

Джамала поділилася своїми курортними луками (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також зірка поділилася кадрами прогулянки по пляжу з маленьким Селім-Гіраєм і показала, як вони плавають у басейні. Не обійшлося і без фотозвіту з тренажерного залу.

"Їж. Радуйся. Люби. Ви тільки що прочитали девіз моєї відпустки перед однією з найважливіших подій мого життя — виходом нового альбому!" - заінтригувала вона приємними новинами.

Джамала показала відпочинок з молодшим синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також Джамала розповіла трохи про свою розслаблену відпустку і зізналася, що вона їла на відпочинку, адже перед від'їздом співачка сіла на дієту, порадившись з дієтологом, і щедро поділилася своєю схемою схуднення і режиму з шанувальниками.

"Ліси рукколи я з'їдала з оливковою олією, поливаючи соком лимона і бальзамічним оцтом. Спасибі за рибу (мені здається, я з'їла всю, в Червоному морі її вже не залишилося ), за літри випитої кави по-турецьки і інші радощі живота", - перерахувала вона свої кулінарні слабкості на відпочинку.

Співачка із задоволенням плавала з синочком в басейні, а також відвідувала тренажерний зал, багато відпочивала і просто раділа сонцю і морю.