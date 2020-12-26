Важливий і перехідний період: гороскоп для всіх жінок з 28 грудня по 3 січня

Гороскоп на найближчий тиждень для всіх представників зодіакального сузір'я говорить про те, що найближчими днями потрібно уникати сварок, конфліктів і бездіяльності. Цей тиждень стане перехідним і тому потрібно постаратися уникати всіх неприємностей.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 28 грудня 2020 року по 3 січня 2021 року. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Астрологи рекомендують в останні дні року підвищувати свою енергетику і життєвий тонус, а в повний Місяць уникати неприємностей й слідкувати за своїм настроєм. Початок року буде дуже вдалим, і Овни зможуть почати шлях до глобальних змін у житті.

Жінка-Телець

Цим дамам найближчими днями буде легше знаходити спільну мову з іншими людьми, якщо вони проявлять більше чуйності. Постарайтеся перебувати в гармонії з собою і завершити рік без скандалів і конфліктів з близькими людьми.

Жінка-Близнюки

Початок тижня дозволить залишити в минулому всі проблеми й образи та вступити в новий рік з гарним настроєм. Зберегти позитивний настрій допоможе зміна іміджу. Він приверне потрібних людей і допоможе знайти упевненість в собі.

Жінка-Рак

Відмовтеся найближчими днями від будь-яких спорів і конфліктів, не варто псувати собі настрій перед святами та наживати ворогів. Почати й закінчити тиждень потрібно з позитиву і спеціальних вправ, які зміцнять енергетику і допоможуть протистояти агресивним особистостям.

Жінка-Лев

Тиждень буде дуже активним, і щоб не розгубити весь ентузіазм, астрологи радять думати позитивно. Рік почнеться дуже успішно, особливо якщо помиритися з близькими та перестати критикувати своє оточення.

Жінка-Діва

Дівам на цьому тижні будуть допомагати зірки та планети. Період стане вдалим для змін на краще і потрібно зосередитися на своїй інтуїції, щоб знайти правильне рішення у складній ситуації. Це допоможе уникнути поспішних вчинків, які можуть завести в глухий кут.

Жінка-Терези

Відкладіть втілення нових ідей і планів до нового року, займіться завершенням всіх справ, позбудьтеся від усього, що тягне вас назад, роздайте борги. А ось з 1 січня Терези зможуть налагодити особисте життя.

Жінка-Скорпіон

Постарайтеся зберегти внутрішню рівновагу, оскільки енергетика зірок буде нестабільною. Настрій може мінятися кілька разів в день, а емоції можуть стати головним ворогом в спілкуванні з близькими. Постарайтеся тримати себе в руках, щоб не накликати на себе невдачі в переддень нового року.

Жінка-Стрілець

Збережіть свій настрій на перемогу і проженіть геть смуток перед святами. Нудьга буде заважати вам виконати всі важливі справи й може стати причиною неприємностей. А ось з перших днів 2021 року займіться залученням удачі.

Жінка-Козоріг

Ваша впертість може стати причиною сварок і конфліктів, будьте обережні. З 28 по 31 грудня енергетика планет буде вам більше заважати, ніж допомагати та постарайтеся розраховувати на власні сили. З 1 січня ситуація почне змінюватися в кращу сторону.

Жінка-Водолій

Вам посміхнеться удача на цьому тижні, і ви зможете без проблем завершити всі необхідні справи, підготуватися до свят і приступити до втілення в життя нових планів. З 1 січня у вас можуть початися романтичні відносини або ви добре відпочинете в компанії самих близьких.

Жінка-Риби

Вас чекає успіх, але для цього вам знадобиться вся впевненість у собі та власних силах. Позитивний настрій допоможе залучити в життя сприятливі зміни, налагодити стосунки з колегами, близькими людьми та навіть зав'язати романтичні відносини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали головні небезпеки для кожного знака Зодіаку у 2021 році.