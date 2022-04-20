Велика середа: що значить цей день перед Великоднем, головні заборони
20 квітня - в Україні велика середа. Цей день стане одним з найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.
Біблія говорить, що саме в середу Іуда зрадив Ісуса Христа за тридцять срібняків. У цей день найбільшим гріхом є зрада, тому бажано покаятися від душі і сповідатися.
Також в цей день - згідно з біблійними переказами, Ісус Христос прийшов в будинок Симона-прокаженого у Віфанії. Туди ж прийшла розкаялася блудниця Марія Магдалина, яка омила ноги Спасителю. Христос пробачив їй всі гріхи. Вчинок Марії уособлює покаяння, до якого може прийти будь-який грішник і буде прощений.
Що потрібно зробити в цей день, традиції
У цей день в храмах прославляють покаялася Марію Магдалину і проклинають зраду Іуди.
На вечірній службі відбувається таїнство сповіді, на якому можна попросити про прощення всіх гріхів.
У середу люди намагаються прибрати все в будинку, винести сміття, випрати і вимити підлоги. Також готують продукти для приготування пасок, а яйця - до фарбування.
Оскільки Великий піст триває, важливо дотримуватися його традиції та обмеження.
Також можна допомогти всім, хто цього потребує.
Чого категорично не можна робити У Велику середу
- Забороняється голосно і шумно веселитися віддаватися задоволень, веселощів.
- Не можна лаятися, сваритися, бути агресивним.
- Важкою працею займатися не можна.
- Заборонені азартні ігри, будь-які ворожіння.
Правила посту
Ті, хто дотримується правил Великого посту, сьогодні можуть їсти сухофрукти, мед, горіхи, сирі овочі, хліб і сіль.
Важливі прикмети цього дня
- Холодна ніч і жаркий день - скоро буде хороша погода.
- Зоря червоного кольору - погода буде непогожа, дощова, вітряна.
- У небі граються граки - прийде тепло.