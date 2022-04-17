ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вербна неділя 2022: що не можна робити в цей день, прикмети і головні звичаї

Новость на русском →
Неділя 17 квітня 2022 06:01
Вербна неділя 2022: що не можна робити в цей день, прикмети і головні звичаї Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Вербна неділя для християн - одне з 12 великих свят в році. Цього року він випадає на 17 квітня.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Lite.

Друга назва свята - Вхід Господній в Єрусалим, адже в цей день Ісус Христос в'їхав в місто на віслюку, де його зустріли, як царя і переможця, встилаючи шлях пальмовими гілками.

Сталася ця подія після того, як Спаситель здійснив велике диво - воскресив померлого Лазаря. Жителі Святого Міста бачили в Ісусі довгоочікуваного Месію, а ось іудейські первосвященики Спасителю були не раді. Сам же Христос знав, що цей шлях веде його до Голгофи.

Оскільки не у всіх країнах є пальми, її замінили вербою - звідси і назва свята. Українці відзначають його з X століття - з часів Хрещення Київської Русі. З того часу виникла маса традицій, обрядів, заборон і прикмет, пов'язаних з Вербною неділею.

Традиції та звичаї на Вербну неділю

Головна традиція - відвідування церкви, де святять гілочки верби. Старі (торішні) гілки верби викидати не можна, їх спалюють, а нові ставлять біля ікон і розкладають по будинку.

Гілочки верби, за традицією збирали напередодні свята, в Лазареву суботу. На світанку відправлялися в ліс і брали гілки з молодих дерев без пошкоджень. Брати "котики" з дерев з дуплом або зі зростаючих біля кладовища - не можна.

Вважається, що верба зможе захистити від хвороб і зробити здоров'я міцним. По закінченню богослужіння заведено торкатися один одного гілочками верби і примовляти: "Не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий як вода і багатий, як земля".

За звичаєм люди ковтали бруньки освяченої верби, щоб ніяка хвороба точно не причепилася. Потовчені висушені нирки додавали в різні цілющі відвари, які використовували для лікування ран і хвороб шкіри. Вербні гілочки ставили в головах хворих, символічно стьобали дітей, щоб ті були здоровими. Нирки також можна було додавати в хліб або іншу випічку.

Вербну неділю проводять серед рідних і близьких. Пишних гулянь не влаштовували, адже Великий піст ще триває. До того ж це свято, хоча і урочисте, водночас - сумне. Адже ті, хто вітав Христа при в'їзді в Єрусалим, вже через кілька днів кидали в нього камінням і вимагали розп'яття.

Прикмети та повір'я Вербної неділі

За однією з прикмет, якщо посадити або пересадити на Вербну неділю квітка, то можна збільшити свій достаток. За рослиною ретельно доглядали, адже якщо воно зів'яне - це до втрат і збитків.

Дівчата, які хотіли вийти заміж за конкретного молодого чоловіка, за прикметою, думали про нього цілий день. Тоді до вечора він запрошував її погуляти.

На полі в землю встромляли гілочку верби - за прикметою, це до багатого врожаю, і ніякі напасті не будуть страшні посівам.

Ще одним повір'ям було те, що освячена верба захищала будинок від блискавок, тому гілочки встромляли під дах. А якщо трапилася пожежа, то кинута у вогонь гілочка верби - допоможе полум'я швидко згаснути.

Прикмети цього дня

  • якщо у Вербну неділю піде дощ - це хороша прикмета-урожай буде багатим;
  • суха погода навпаки означала неврожай;
  • сильний вітер сьогодні - до вітряного літа;
  • ясна погода - вродять фрукти, а заморозки - до хорошого врожаю ярих;
  • якщо нирки верби розпустилися перед святом-до хорошого року.

Що суворо заборонено робити у велике свято

Не можна прибирати, займатися побутом і фізичною працею - вважається, що цим ви залучаєте в будинок нещастя.

Строго заборонено лаятися, сваритися, лихословити, і взагалі негативні думки від себе потрібно відганяти.

За старих часів в цей день не розчісували волосся - вважалося, що цим можна накликати на себе біду.

Не можна голосно святкувати, пити алкоголь. Краще цей день провести в колі сім'ї, в спокійній і тихій обстановці.

Старі гілочки верби не можна викидати. Вважалося, що за рік вони накопичили в собі багато негативу - їх потрібно спалити.

Худобу не можна виганяти на пасовища, а домашню птицю випускати на вулицю - тварини можуть захворіти.

Іменини в цей день святкують Василь, Давид, Іван, Сергій, Марія, Марта.

Як ми раніше повідомляли, синоптики дали детальний прогноз погоди на Великдень.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
STYLER
Досвід Ізраїлю і ніяких "панельок": якими будуть нові будинки в Україні після війни
Досвід Ізраїлю і ніяких "панельок": якими будуть нові будинки в Україні після війни