Повернетеся іншою людиною: ведуча Альона Мороз розповіла, яка поїздка змінить життя

Хтось любить подорожі, хтось ні, але ведуча тревел-шоу "Середземноморський check-in" на каналі НЛО TV Альона Мороз не уявляє свого життя без мандрів.

У цьому році Альона стала мамою двійні, і вже планує поїздки для своєї сім'ї. Спеціально для Lite ведуча розповіла, як подорожі змінили її життя і яку країну першою вона хоче показати своїм синам.

Перша моя закордонна поїздка була в Чехію років 18 тому. Тоді я зрозуміла, як сильно Україна поки відстає по інфраструктурі... а, в цілому, головний висновок, який я наводжу з поїздок, це те, що все в світі може бути по-іншому. Довго живучи в одному середовищі, люди звикають, що речі працюють "тільки так", і перебудувати мислення стає складно. Подорожі допомагають зберігати гнучкість розуму і формують особистість!

Подорожі формують особистість (фото: НЛО TV)

Поїздка, що запам'яталася

Перевертаюче враження на мене справила перша поїздка в США. Тут багато збіглося в одній точці: перший переліт, перша самостійна подорож без дорослих, перша втрата багажу, і т. д. до сих пір вважаю цей період одним з кращих в моєму житті!

Чому всім варто подорожувати

Час йде, і до старості може бути сумно усвідомлювати, що ти так і не побачив світ. Думаю, це головне, що відрізняє дослідника світу від людини, яка не подорожує.

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Навіщо подорожувати? Краще за мене на це питання відповів локдаун. Людям доводилося сидіти практично під замком в улюбленій квартирі місяцями. І начебто ж вдома добре, навіщо змінювати обстановку? Так і про подорожі для мене.

З кожної поїздки повертаєшся трохи іншою людиною (фото: НЛО TV)

Які поїздки змінюють життя

Кажу без перебільшення: з кожної поїздки я повертаюся трошки іншою людиною. Змінене поїздкою світосприйняття потім впливає на мої вчинки, життєві вибори і оточення. Тож всі поїздки, в підсумку, змінювали моє життя.

Які країни в першу чергу варто показати дітям

Є країни, в які я спершу полечу з дітьми, але не тому що хочу їх показати першими, а тому що хлопці поки не усвідомлюють різниці. Ну, і локдаун диктує список країн... Як тільки хлопці перейдуть в більш-менш усвідомлений вік, моя мета - відразу показати їм Америку!

Не відкладати життя на потім (фото: НЛО TV)