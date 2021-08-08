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Віктор Павлик разом з дружиною в вишиванках охрестили сина (фото)

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Неділя 08 серпня 2021 19:43
Віктор Павлик разом з дружиною в вишиванках охрестили сина (фото) Фото: Віктор Павлик та Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Роман Мирончук

Віктор Павлик разом зі своєю молодою дружиною Катериною Репяховою вирішили охрестити свого маленького сина Михайла. У такий відповідальний день пара одягла вишиванки.

Фото і відео святкового дня щаслива мама опублікувала в Instagram-сторіз.

Віктор Павлик разом з дружиною в вишиванках охрестили сина (фото)Віктор Павлик разом з дружиною в вишиванках охрестили сина (фото)

Віктор Павлик та Катерина Репяхова охрестили сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

Хрещення пара провела в церкві, яка знаходиться поруч з пологовим будинком, де народжувала Катерина Репяхова.

Віктор Павлик разом з дружиною в вишиванках охрестили сина (фото)

Віктор Павлик та Катерина Репяхова охрестили сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

Подружжя також вибрало хрещених батьків своєму хлопчику.

Віктор Павлик разом з дружиною в вишиванках охрестили сина (фото)

Віктор Павлик та Катерина Репяхова охрестили сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

Зазначимо, що раніше 27-річна Репяхова говорила, що охрестити їх сина захотів Віктор. Що стосується її, то вона б вважала за краще не робити цього в неусвідомленому віці сина, а дала б йому право вибору в майбутньому.

Віктор Павлик разом з дружиною в вишиванках охрестили сина (фото)

Віктор Павлик та Катерина Репяхова охрестили сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала фігуру в купальнику через 2 місяці після пологів. На знімках, зроблених в Карпатах, Катерина позує в басейні з видом на гори в цілісному синьому купальнику.

Репяхова також запитала у своїх фоловерів, звідки вони дізналися про неї. Багато людей написали, що вона їм стала відома після скандалу Павлика з колишньою дружиною.

Деякі також хотіли просто подивитися на нову молоду кохану музиканта. Також чимало людей підписалися на дівчину після народження дитини. Вона детально розповідала про пологовий будинок, пологи і перші тижні життя з малюком.

Ми також писали про те, що Репяхова розкрила правду про сімейну поїздку в Закарпаття.

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