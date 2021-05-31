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У віруса немає шансів: нутриціолог назвала топ продуктів від герпесу

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Понеділок 31 травня 2021 18:09
У віруса немає шансів: нутриціолог назвала топ продуктів від герпесу Для боротьби з герпесом важливо зміцнити імунітет (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Вірус герпесу мучить багатьох, але не всі знають, що для того, щоб від нього позбутися, потрібно для початку змінити свій раціон харчування.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Головне в лікуванні герпесу - це підтримка імунітету. Так, щоб він міг справлятися і пригнічував вірус, не даючи йому можливості проявлятися в вашому тілі у вигляді неприємних симптомів.

Проте, наука вважає, що раз заразившись герпесом, людина не зможе позбутися від нього назовсім. Тому які б заходи ви не робили, вони просто пригнічують вірус. З точки зору харчування, нам важливо:

  • видалити з раціону ті продукти, які багаті амінокислотою аргініном,
  • забезпечити організм продуктами, які багаті лізином - іншою амінокислотою. Аргінін живить герпес, а лізин його пригнічує.

У віруса немає шансів: нутриціолог назвала топ продуктів від герпесуЯкщо імунітет міцний - у віруса герпесу немає шансів (фото: pexels.com)

Правда, майже завжди ці дві амінокислоти містяться в одних і тих же продуктах. Тому нам потрібно вибирати ті, які містять більше лізину, ніж аргініну. В ідеалі, щоб придушити герпес, лізину має бути в продукті в 2 рази більше, ніж аргініну.

Отже, яких продуктів варто уникати тим, у кого вискочив герпес:

  • майже всі горіхи,
  • насіння, особливо лляні і соняшникові, а також кунжут і насіння чіа,
  • шоколад і какао,
  • пшениця,
  • пшоно,
  • вівсянка,
  • кокос і його похідні,
  • нут,
  • біла квасоля,
  • горошок,
  • сочевиця.

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Навпаки, ось ці продукти варто включити в раціон під час висипання герпесу:

  • риба, особливо жирна,
  • яловичина і баранина,
  • курка і індичка,
  • будь-яка ікра,
  • качка і гусак,
  • крабове м'ясо,
  • твердий сир,
  • креветка.⠀

А ось досить нейтральні продукти: яйця, мідії, соєві продукти, рис. При цьому, ви завжди можете їсти будь-які овочі, фрукти і зелень. Бо лізин і аргінін - це амінокислоти, то вони перш за все містяться в продуктах, багатих білком.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, скільки часу в день можна перебувати на сонці.

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