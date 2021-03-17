Влад Яма зробив відверте зізнання: є випадок, за який мені соромно

Український хореограф і суддя "Танців з зірками" зізнався про випадок зі своєї біографії, за який йому і досі соромно.

Про це Влад Яма розповів у студії ранкового шоу "Місто прокидається" на телеканалі KYIV.LIVE .

Під час ефіру танцівник поділився історіями юності та показав фотографії з того часу. Хореограф пригадав, як розважався в дитинстві з друзями та показав ексклюзивні фото, на яких його важко впізнати.

Також Влад Яма пригадав випадок із дитинства, за який йому довелося вибачатися і досі соромно.

"Мені було років 12, і ми були з танцювальною групою в Одеському таборі. Після обіду ми вирішили зробити такий собі "пранк": у пакет з-під кефіру налили води і жбурнули з 4 поверху по дівчатам-садівницям, які займалися трояндами. Не знаю чому, але з усіх восьми моїх друзів, це зробив саме я. Цей пакет розірвався поруч з дівчиною, і вона дуже-дуже злякалась. Ох як було соромно... Я до останнього не зізнавався - бо страшно, але пробачення усе ж таки просити довелось", - розповів танцівник.

Також він поділився своїми планами на майбутнє, де зазначив, що зараз активно працює над своєю формою.

"Уже третій день поспіль я прокидаюся о 7 ранку, в мене у цей час ранкове онлайн-тренування. Проходжу тритижневий марафон, і хочу нарешті побачити результат", - зазначив танцівник.

Влад Яма зізнався про випадок, за який йому соромно (відео: KYIV.LIVE)