Володимир Остапчук забракував індійську вакцину: я проти!

На своїй сторінці Instagram в Stories Остапчук розповів, чому саме так думає і не збирається робити щеплення.

"Нещодавно я вів один захід, на якому виступав представник ВООЗ. Він сказав, що всі країни з пандемії вийдуть неодночасно, тому що масову вакцинацію розпочали проводити спочатку в Ізраїлі, потім у Великобританії, США і Європі. Що стосується України, то за словами представника ВООЗ, локальні спалахи триватимуть, поки не почнеться масова вакцинація. З приводу "Супутник V" – однозначно ні. Західній вакцині експерт довіряє, а ось про індійську вакцину він не сказав нічого. Але особисто я проти використання вакцини з Індії", – заявив Остапчук.

Також Остапчук зазначив, що в українців немає колективного імунітету і вакцинація неминуча.

Володимир Остапчук не збирається робити щеплення індійською вакциною