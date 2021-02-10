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Онука Ющенка розповіла, чи робила собі пластику:дякую мамі і татові

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 12:31
Онука Ющенка розповіла, чи робила собі пластику:дякую мамі і татові Внучка Ющенко відповіла хейтерам (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Онука Ющенка Доменіка,що розчарувала свої виступом на "Голосі країни", відповіла хейтерам на звинувачення в пластичних операціях. Дівчина заявила, що ніколи не вдавалася до послуг хірурга.

У сторіс своєї сторінки Instagram Доменіка опублікувала знімки, на яких їй 10 років.

Багато українців почали раніше писати, що 21-річна співачка зверталася до хірургів і робила пластику обличчя.

На думку користувачів, Доменіка спеціально зробила розріз очей, видалила грудки Біша і змінила форму носа. Ющенко вирішила довести, що це не так і опублікувала свої знімки в десятирічному віці. На них можна чітко побачити риси обличчя Доменіки і порівняти з фотографіями зараз.

Онука Ющенка розповіла, чи робила собі пластику:дякую мамі і татовіОнука Ющенка розповіла, чи робила собі пластику:дякую мамі і татовіДоменіка Ющенко показала себе на фото в дитинстві і відповіла хейтерам щодо пластики обличчя (фото: instagram.com/domenika_yushchenko)

Доменіка Ющенко дякує за гарну зовнішність своїй мамі й татові та вважає, що їй не потрібно навіть вдаватися до пластики.

"Що стосується моїх так званих "віддалених грудок Біша, підтягнутих розкосих очей і ринопластики", — можете забути. Дякую мамі і татові за обличчя, що вони мені подарували", - написала Ющенко.

Як ми розповідали раніше, близька родичка президента "заплакала" на "Голосі країни".

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