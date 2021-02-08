"Вся машина в кокаїні і обіс*ана": в мережі розповіли, як відпочивають у США Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських нарвалися на критику з боку власника одного з прокатів елітних автомобілів в Майамі. Він розповів, як некультурно поводять себе зірки, а також обурився їх ставленням до сервісу.

Як виявилося, сімейна парочка Потапа і Насті показали себе з поганої сторони. Вони орендували автомобіль на відпочинку, а повернули його, просто написавши в повідомленні власникові прокату. За його словами, він змушений був шукати машину по всьому аеропорту. До того ж авто було в жахливому стані. В ньому було брудно, воно було все залито, також там він виявив залишки кокаїну.

"Є такі — ніякої інтелігентності. Ось, Настя Каменських і Потап, наприклад. Не можу сказати нічого хорошого про них. Машина обо*рана, обо**ана і в кокаїні, в де*мищі. Кинули авто в аеропорту, він просто мені смс відправив, а де мені її там шукати? Я йому написав, що він дурень", - поділився бізнесмен.

Пугачов зазначив, що, наприклад, Тіматі його вразив адекватністю і приємним ставленням. Макс Барських теж дуже інтелігентний.

"Тіматі давали машину, так легко було, все просто. Макс Барських - дуже душевна людина. З великим задоволенням даємо йому наші автомобілі. Ханна, Пашу, Нюша — дуже приємні", — розповів директор прокату.

Директор прокату машин розповів неприємні деталі про Потапа і Настю Каменських