Введення в храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити в особливий день і головна молитва
4 грудня 2021 року весь православний світ відзначає свято Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Що не можна робити в це свято, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Історія свята
У батьків Пресвятої Богородиці Іоакима і Ганни не було дітей, і вони пообіцяли, що якщо у них з'явиться дитина, то вони віддадуть її на службу Богу в Єрусалимський храм.
Всевишній почув їх молитви і подарував їм дочку, яку назвали Марією. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки з нею прийшли в храм і віддали її первосвященику Захарії. Пресвята Богородиця довгий час була в храмі, до заручин зі Святим Йосипом.
Варто відзначити, що свято Введення в храм Пресвятої Богородиці відноситься до двунадесятих неперехідних свят Православної церкви, який широко поширився в IX столітті.
Традиції цього дня
У цей день рибалки поспішали зробити останню риболовлю, адже коли лід зміцніє, риба буде вже несмачною. У цей день дозволялося вживати трохи риби, соняшникової олії і церковного вина.
У цей день, незважаючи на пост, влаштовували розкішні ярмарки. Починалися катання на санках.
Всі прикмети на це свято
- Якщо сьогодні будуть сильні морози, то варто чекати сувору зиму;
- Якщо пішов сніг, значить до весни він вже не розтане;
- Якщо буде морозний день, значить літо обіцяє бути спекотним;
- Якщо ви хочете, щоб весь рік в родині всі були здорові і водилися гроші, то потрібно, щоб в будинок першим зайшов молодий красивий чоловік з грошима.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна веселитися. Церква не заохочує цього.
- Не варто в цей день заходити вранці в чужий будинок, щоб уникнути нарікань, що ви принесли нещастя.
- У цей день не можна впускати до себе додому старих, немічних і бідних людей, оскільки в родині можуть початися проблеми зі здоров'ям.
- Сьогодні не потрібно нікому нічого займати, оскільки через це в ваш будинок може постукати біда.
- У цей день не можна робити роботу по дому - прати, шити, прибирати.
Молитва до Пресвятої Богородиці
Цю молитву треба прочитати жінкам перед іконою або образком введення в храм Пресвятої Богородиці.
До кого я буду звертатися, Володарка, до кого припаду в печалі, якщо не до Тебе, цариці Небесна? Хто плач мій почує і зітхання прийме, якщо не ти, Пренепорочна, Надія християн і притулок нам, грішним? Хто краще тебе в нещасті захистить? Почуй благання мою і нахили своє вухо до мене, Володарка і мати Бога мого! Не погорди шукає твоєї допомоги і не відкинь мене грішного, Цариця Небесна.
Як ми писали раніше, спливли деталі про головну ялинку України.