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Введення в храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити в особливий день і головна молитва

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Субота 04 грудня 2021 05:44
Введення в храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити в особливий день і головна молитва Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

4 грудня 2021 року весь православний світ відзначає свято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Що не можна робити в це свято, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Історія свята

У батьків Пресвятої Богородиці Іоакима і Ганни не було дітей, і вони пообіцяли, що якщо у них з'явиться дитина, то вони віддадуть її на службу Богу в Єрусалимський храм.

Всевишній почув їх молитви і подарував їм дочку, яку назвали Марією. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки з нею прийшли в храм і віддали її первосвященику Захарії. Пресвята Богородиця довгий час була в храмі, до заручин зі Святим Йосипом.

Варто відзначити, що свято Введення в храм Пресвятої Богородиці відноситься до двунадесятих неперехідних свят Православної церкви, який широко поширився в IX столітті.

Традиції цього дня

У цей день рибалки поспішали зробити останню риболовлю, адже коли лід зміцніє, риба буде вже несмачною. У цей день дозволялося вживати трохи риби, соняшникової олії і церковного вина.

У цей день, незважаючи на пост, влаштовували розкішні ярмарки. Починалися катання на санках.

Введення в храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити в особливий день і головна молитва

Всі прикмети на це свято

  • Якщо сьогодні будуть сильні морози, то варто чекати сувору зиму;
  • Якщо пішов сніг, значить до весни він вже не розтане;
  • Якщо буде морозний день, значить літо обіцяє бути спекотним;
  • Якщо ви хочете, щоб весь рік в родині всі були здорові і водилися гроші, то потрібно, щоб в будинок першим зайшов молодий красивий чоловік з грошима.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день не можна веселитися. Церква не заохочує цього.
  • Не варто в цей день заходити вранці в чужий будинок, щоб уникнути нарікань, що ви принесли нещастя.
  • У цей день не можна впускати до себе додому старих, немічних і бідних людей, оскільки в родині можуть початися проблеми зі здоров'ям.
  • Сьогодні не потрібно нікому нічого займати, оскільки через це в ваш будинок може постукати біда.
  • У цей день не можна робити роботу по дому - прати, шити, прибирати.

Молитва до Пресвятої Богородиці

Цю молитву треба прочитати жінкам перед іконою або образком введення в храм Пресвятої Богородиці.

До кого я буду звертатися, Володарка, до кого припаду в печалі, якщо не до Тебе, цариці Небесна? Хто плач мій почує і зітхання прийме, якщо не ти, Пренепорочна, Надія християн і притулок нам, грішним? Хто краще тебе в нещасті захистить? Почуй благання мою і нахили своє вухо до мене, Володарка і мати Бога мого! Не погорди шукає твоєї допомоги і не відкинь мене грішного, Цариця Небесна.

Як ми писали раніше, спливли деталі про головну ялинку України.

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