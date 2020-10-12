Як вибрати чоловіка за знаком Зодіаку: рейтинг найкращих і найгірших

Астрологи склали рейтинг чоловіків за знаком Зодіаку - гороскоп розповість правду про вашого обранця

Астрологи склали чоловічий гороскоп для дванадцяти знаків Зодіаку з метою визначити, хто ж з них найкращий. Звичайно ж, у кожного з них є ряд недоліків і переваг, і тільки ви зможете вирішувати, чи ваша це людина.

Тим не менш, вплив зірок на особливості характеру ніхто не скасовував. І в кожної дівчини і жінки є свої "улюбленці". Хтось втече, лише почувши, що новий знайомий Скорпіон, а у когось домашня Діва викличе позіхання. Про рейтинг чоловіків за знаком Зодіаку, пише instyle.

12 місце Стрілець

Стрільцеві для щастя в першу чергу потрібен рух. Він любить пробувати щось нове, і його важко утримати на місці. Зі Стрільцями не засумуєш, і це чудово. Але під поняття "нове" іноді потрапляє їх пристрасть до пізнання нового в любові. Навряд чи комусь захочеться терпіти романи чоловіка на стороні.

11 місце Рак

Прекрасний, найкращий чоловік у всьому, крім одного - ліні. Про свої обов'язки Рак звичайно ж знає, дружину любить щиро, і в дітях душі не чає. Але робить все з-під палиці. А якщо в будинку палиці немає, а друга половинка не може гримнути, пиши - пропало. Єдине, за що Рак береться з ентузіазмом - любовні втіхи. У цій справі він майстер.

10 місце Близнюки

Від мінливості цього чоловіка двоїться в очах. Їх постійно долають сумніви, вони беруться за 10 справ відразу, доводячи до кінця одну-дві. Плюс до того Близнюки схильні до різких перепадів настрою, думають більше про себе, ніж про інших, і погано ладнають з грошима. Зате цей знак піддається навіюванню і дресируванню. І тут вже переможе той, хто першим перехопить ініціативу - ви або численні друзі, що мають на нього вплив.

9 місце Риби

Такі чоловіки дуже примхливі через завищені вимоги до оточуючих. Як правило, такі чоловіки стають ще однією дитиною в сім'ї і йому потрібна постійна опіка. Проблема в тому, що часом найважливішим для нього виявляється його мама, а не ви і ваші спільні діти. Але є у Риб і гідності. Вони вміють добре заробляти, і всі гроші віддають дружині.

8 місце Водолій

Якщо вам потрібна сімейне життя без затій - Водолій ваш варіант. Гроші у нього є завжди, хоч і не мільйони. Вони не конфліктні, легкі в спілкуванні і нерви не зіпсують другій половинці. Інше питання, що в своїх думках чоловік цього знака буде не стільки з вами, скільки зі своїми захопленнями. Не важливо, футбол це або будівництво будинку з Lego - це завжди буде для нього на першому місці.

7 місце Скорпіон

Скорпіон ревнивий, авторитарний і життя з ним - суцільні американські гірки. Тим не менш Скорпіон фантастичний батько, він все знає про шлюб, розуміє, що повинен робити для блага сім'ї, і, як правило, це робить. При цьому буває запальний, схильний дратуватися по дрібницях і чіплятися. Скорпіонам не подобається не впливати на ситуацію, тому рішення вони зазвичай приймають самостійно. Ставтеся до його сплесків спокійно і показуйте свій характер.

6 місце Телець

Тельці забезпечать сім'ю, не зірвуться, не обдурять, не влаштують неприємних сюрпризів. При цьому на деяких з них можна їздити як на поні, а вони й слова не скажуть. Такий чоловік витримає скандал, нервовий зрив дружини. Але остання відчуваючи свою безкарність може перегинати. І терпінню Тільця рано чи пізно приходить кінець, тоді мало не здасться.

5 місце Терези

Терези дуже романтичні, дружину носять на руках і боготворять. З ним завжди затишно, комфортно і навіть в якійсь мірі зворушливо. Але щоб чоловік-Терези був саме таким, ви повинні відповідати - бути красивою, легкою на підйом, самовідданою мамою (так як батьківство - не головне покликання цього знака) і уміти відмовлятись від своїх бажань заради його амбіцій.

4 місце Лев

З Левом-чоловіком жінка зможе відчути себе дочкою. Леви ставляться до других половинок покровительське і вважають, що турбота про жінку схожа на батьківську. При цьому Лев не буде ставитися до неї зверхньо, буде щиро любити, цінувати і поважати. І захищати від страшного реального життя, та так, що в його надійних лапах жінка розслабиться і перетвориться (точніше, ризикує перетворитися) на безпорадну дівчину. Якщо вам це підходить, беріть.

3 місце Овен

З ним непросто, але він справедливий. З Овном будь-яка жінка відчує себе, як за кам'яною стіною. Він не здатний зрадити або підвести, завжди підтримає і подбає. А ще він вміє бути справжнім другом. Правда, у цієї ідеальної конструкції є пара-трійка нюансів. Овен не потребує такої ж відданості від партнерки. Він ревнивий, нетерпимий до будь-якої неправди, дуже упертий і не йде на компроміс.

2 місце Козеріг

Козеріг володіє масою переваг: красивий, розумний, дотепний, чесний, добрий і т. д. І чоловіком він стане чудовим. Але корінь зла в тому, що Козероги одружуватися не поспішають. Якщо ви все ж дійшли до РАГСу з ним, будьте впевнені - він стане ідеальним чоловіком. Єдине "але" - трудоголізм Козерогів: вони занадто багато, на шкоду родині, працюють і часто зовсім не вміють розважатися і розслаблятися.

1 місце Діва

У чоловіків-Дів стільки позитивних якостей, що це навіть дивно. Вони будуть робити все, щоб їх шлюб був вдалим. Турботливі, люблячі, здатні підтримати і ніколи не зрадять. Але є і недолік - чоловік Діва занадто добрий до оточуючих і, попри те що самостійний у судженнях та рішеннях, може стати жертвою маніпуляцій. Загалом не дивуйтеся, якщо дізнаєтеся, що у вашого ідеалу за плечима кілька невдалих шлюбів.

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