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"Я її послав куди подалі": співак Віталій Козловський прокляв сестру з Росії

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Середа 27 квітня 2022 10:52
"Я її послав куди подалі": співак Віталій Козловський прокляв сестру з Росії Фото: Віталій Козловський розповів про родичів з РФ (facebook.com. VitaliyKozlovskiy)
Автор: Людмила Жукова

Український співак Віталій Козловський зізнався, що в Москві у нього є зведена сестра від батька, який помер - він з нею припинив усіляке спілкування.

Про це артист розповів в інтерв'ю "КП в Україні".

"Я з ними сьогодні не спілкуюся. Перші десять днів ще намагався з ними говорити, пояснювати, але все марно. Багатьох прокляв і послав куди подалі. Мені кажуть, що так само не можна, ти собі так біду накликаєш. А як сьогодні можна, коли прийшли до тебе додому і вбивають всіх?"- ставить собі питання виконавець.

"Коли це кажу, мене навіть трясе, не можу себе стримувати. І не час себе стримувати. Кажу сьогодні так, як відчуваю і бачу", - додав він.

Зараз Козловський знаходиться в Києві та з іншими чоловіками тримає оборону свого ЖК, хоча сам він із Західної України.

"З чоловіками, з якими ми охороняємо наш ЖК, ми різне обговорювали. І для себе я зрозумів: якщо трапиться так, що сюди зайдуть російські війська, то я хочу вмирати не з заламаними за голову руками й стоячи на колінах. Якщо і вмирати, то хочу вбити як мінімум одного рашиста. Якщо піду на той світ, то зі мною піде і хоча б одна сволота, яка приперлася сюди, коли її не чекали та не чекають", - зізнався співак.

Також Віталій поділився, що з початку війни він допомагав багатьом родичам оселитися, щоб сховатися від війни.

&quot;Я її послав куди подалі&quot;: співак Віталій Козловський прокляв сестру з РосіїВіталій Козловський в Охматдиті (фото: Instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info)

Як ми раніше писали, російські військові розікрали будинок музиканта ділі і влаштували "день відкритих дверей".

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Віталій Козловський
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