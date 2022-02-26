"Я втомився": інтернет-користувачі розповіли чому не ходять на побачення

Користувач порталу Reddit з ніком calconnor22 написав пост-одкровення про невдачі в особистому житті, намагаючись з'ясувати, чому молоді люди перестали ходити на побачення.

Відповідь знайшовся в коментарях до публікації - хлопці відмовляються від реальних зустрічей з дівчатами через, за їхніми словами, нестачу часу на власні хобі, грошей і сил.

calconnor22 висунув теорію, що додатки для знайомств сильно вплинули на романтичні відносини молодих людей. На думку автора публікації, люди витрачають багато часу на листування і лайки, не бажаючи спілкуватися в реальному житті.

"Постійне відчуття бажання прихильності відбувається з соціальних мереж. Я прийшов до усвідомлення, що нічого не роблю, крім як витрачаю свій час, спілкуючись з дівчатами, які хочуть спілкуватися тільки в Instagram, але при цьому не беруть трубку коли дзвоню, не кажучи вже про зустріч", - поділився своїми невдачами хлопець.

Він також розповів, що видалив всіх підписниць в Instagram, щоб присвятити себе улюбленим захопленням. Реддітору набридло налагоджувати контакти з незнайомками онлайн, спілкування з якими практично не призводить до реальних побачень.

"Мені довелося зважити всі ЗА і проти, але минулого тижня я вирішив відписатися від кожної дівчини в своєму акаунті в Instagram. Це не тому, що я женоненависник, я зовсім не такий. Це більше пов'язано з тим, як звичайній людині показують, наскільки він легко утилізується. Це марна трата часу-дивитися їх сторіс і лайкати їх фотографії, тому що це час і зусилля, які я міг би витратити на свої захоплення", - пояснив своє рішення calconnor22.

"Побачення - це як підробіток" (credit: unsplash)

Інші користувачі Reddit поспішили поділитися своїми версіями, чому молоді люди втомилися зустрічатися з дівчатами Наживо. Зі слів багатьох, справжні побачення-виснажливий процес, який вимагає багато сил, часу, а іноді і грошових вкладень.

"Побачення - це як підробіток. У мене немає ні часу, ні енергії", - відповів shabutaru118.

Деякі хлопці порівняли побачення зі співбесідою на роботу - на зустрічах, на думку коментаторів, необхідно справляти хороше враження і в черговий раз розповідати про себе. При цьому, як відзначають реддітори, не факт, що знайомство пройде вдало і у вас з дівчиною в подальшому складуться романтичні відносини.

"Ви платите гроші за те, щоб хтось взяв у вас інтерв'ю, і є велика ймовірність, що ви не отримаєте роботу. І якщо ви отримаєте роботу, вам доведеться постійно докладати більше зусиль, щоб зберегти роботу. Неможливо увійти в ритм і осідлати хвилю", - пояснив fartsNdoom.

Частина реддіторов вирішили, що побачення впливають на їх психічний стан - на думку учасників обговорення, важко відповідати чужим очікуванням і постійно кимось прикидатися, щоб сподобатися тільки ще можливому партнеру.

Інші користувачі платформи впевнені, що побачення - невигідне фінансове вкладення. Молоді люди не хочуть витрачатися на організацію зустрічі з дівчатами, яких, ймовірно, більше не побачать.

"Чесно кажучи, я б вважав за краще бути самотнім, ніж мати справу з усіма клопотами, пов'язаними з побаченнями. Емоційно і фінансово я дійсно не в тому стані, щоб розбиратися з купою промахів з метою знайти дружину" - поділився chucklesthe2nd