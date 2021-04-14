Забудьте про білковий коктейль: що з'їсти після силового тренування для рельєфу м'язів

"Білок, ось що потрібно після силових тренувань, адже це будівельний матеріал для м'язів", - часто радять фітнес-інструктори, але виявляються не правими.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог, спеціаліст по функціональному харчуванню Катерина Йенсен.

"Начебто все логічно, адже мета силових тренувань - набрати вагу, м'язову масу, прискорити метаболізм (чим більше у вас м'язів, тим вище у вас швидкість метаболізму)", - написала Катерина.

Але є одна невелика проблема, додала вона, у такому разі ми забуваємо про дуже важливий процес - глікогенез. ⠀

Чим перекусити після силового тренування (фото: instagram.com/keechpeach)

"Під час тренування ви витрачаєте дуже багато енергії, а швидку енергію організм добуває із м'язів. Тому важливо не отримати зворотний ефект, типу, "я тренувалася-тренувалася, тягала цілу годину залізяки, а мій організм, не отримавши ніякої глюкози, почав використовувати глікоген, який зберігався в м'язах". Це не приведе до зростання м'язової маси, на жаль", - розповіла нутриціолог у своєму блозі.

Що краще з'їсти після силового тренування замість білка?

"Як раз-таки вуглеводи! Вуглеводи від вуглеводів, звичайно, відрізняються. Але, якщо у вас немає можливості перекусити протягом 30 хвилин після тренування, носіть з собою фрукти або сухофрукти.

В ідеалі, вуглеводи потрібно їсти в поєднанні з білком і жирами, відмінними варіантами перекусу після силового тренування стануть:

Банан і трохи горіхів,

Фініки і трохи горіхів,⠀

Фітнес-батончики, в яких є і вуглеводи, і білки, і жири,

рисовая локшина з куркою і овочами,

гречка з овочами і печінкою,⠀

тобто, ніяких "голих" курячих грудок і білкових коктейлів, намішаних на воді. Це шкідливо. Перш за все, потрібно поповнити запаси вуглеводів!", - розповіла нутриціолог.⠀

Ніяких "голих" курячих грудок після тренувань! (фото: instagram.com/food4vita/)

Також Катерина розвінчала улюблений міф "якщо ти будеш їсти на ніч вуглеводи, то неодмінно одужаєш".

"Ви поправляєтеся від загальної кількості того, що їсте і в яких поєднаннях. Також це залежить від балансу ваших гормонів. Той, хто стверджує зворотне, трошки відстав від життя і не розуміє, про що говорить. Тому, їжте на здоров'я і рисову локшину, і гречку, і навіть макарони (краще безглютенові). Не бійтеся вуглеводів!", - порадила нутриціолог.