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Не зациклюйтесь на дитині: топ-3 поради жінкам, як вийти з декрету

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Вівторок 14 вересня 2021 16:50
Не зациклюйтесь на дитині: топ-3 поради жінкам, як вийти з декрету Наталка Карпа з дітьми (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярна українська співачка і суддя шоу "Співають всі!" на каналі "Україна" Наталка Карпа зізнається: після появи доньки вона стала інакше ставитись до своєї роботи.

Тепер артистка нечастий гість на заходах і у проєктах, оскільки більшу частину часу забирає виховання малечі.

"Златі зараз півтора року і у нас з нею дуже тісний зв'язок - мама завжди повинна бути поруч. Але у нас все одно є няня, а у разі потреби приїжджає бабуся. Так, наприклад, зараз - мені потрібно відпрацювати на майданчику і одразу сідаємо на потяг, їдемо на концерт. Виходить, цілих три дні я буду без доньки. Це певною мірою добре, бо ми хочемо відучити її від грудного вигодовування. Я довго не могла відірватися від неї, і ось проверну таку ризиковану аферу", - поділилася Наталка на знімальному майданчику "Співають всі!".

Не зациклюйтесь на дитині: топ-3 поради жінкам, як вийти з декрету

Наталка Карпа з донькою (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Зараз же артистка планує повертатися на сцену і обіцяє - зовсім скоро порадує шанувальників несподіваними і досить відвертими прем'єрами.

А ще з радістю ділиться своїм досвідом виходу з декретної відпустки і дає цінні поради молодим мамам.

Не зациклюйтесь на дитині: топ-3 поради жінкам, як вийти з декрету

Наталка Карпа на шоу "Співають всі!" (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Як вийти з декрету без стресу

Любіть себе. Іноді це складно, тому що після пологів залишаються зайві кілограми, дивишся на себе і думаєш: "Як позбутися цього?" Але бувають різні моменти, наприклад, моя подруга народила і одразу найняла няню, щоб вже через кілька тижнів вийти на роботу.

Не зациклюйтесь на дитині або на проблемах. Намагайтесь знайти баланс.

Правильно розставляйте акценти. Через три місяці після пологів ми прийшли до педіатра, і я йому сказала, що у мене їде дах через те, що немає чіткого графіка і я не розумію, що навколо відбувається. У відповідь почула дуже гарну фразу: "Наталка, не на тому ти ставиш акценти. Стеж за тим, як росте дитина, і насолоджуйся моментами, які ніколи не повторяться!" Тому стежте за хорошим, а всі проблеми - тільки в наших головах.

Не зациклюйтесь на дитині: топ-3 поради жінкам, як вийти з декрету

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Нагадаємо, нещодавно молодий тато Влад Дарвін розповів про ставлення до вакцинації і назвав секрети свого стилю.

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