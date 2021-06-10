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Лікар розповіла, як збій гормонів відображається на обличчі: страждає і здоров'я, і краса

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Четвер 10 червня 2021 10:01
Лікар розповіла, як збій гормонів відображається на обличчі: страждає і здоров'я, і краса Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Чому стежити за балансом гормонів в організмі- - вкрай важливо? Гормональна рівновага відбивається не тільки на стані здоров'я і хорошому самопочутті. Зниження або підвищення кількості гормонів впливають на нашу молодість і красу.

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Як збій в гормонах впливає на зовнішність:

  • Недолік естрогену проявляється в сухості, витонченні і ранньому в'яненні шкіри. З'являються зморшки і судинна сіточка. При надлишку надмірно продукують сальні залози, закупорюючи пори, провокуючи вугровий висип і запальні процеси.
  • Брак прогестерону призводить до ламкості нігтів і волосся, сприяє сухості шкіри і, разом з дефіцитом інших статевих гормонів, сприяє появі зморшок. Надлишок (частіше - під час вагітності) викликає затримку рідини і набряки.

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  • Тестостерон відіграє важливу роль у підтримці еластичності та тонусу шкіри, так як регулює синтез колагену та інших білків. З його зниженням шкіра втрачає м'якість, пружність, "розпливається" овал обличчя.
  • Надлишок інсуліну призводить до появи телеангіектазій (судинних зірочок) на тілі, потемніння шкіри на ліктях, шиї, під колінами. А також, підвищена сальність залоз, що призводить в сукупності інших факторів до акне і гірсутизму (надмірного росту волосся за чоловічим типом).

Лікар розповіла, як збій гормонів відображається на обличчі: страждає і здоров'я, і краса

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  • Свіжий вигляд неможливий без хорошого сну, а значить без достатнього рівня мелатоніну.
  • Коли знижуєтьсямелатонін, зростає кортизол. З'являються акне, лущення, лупа. Пошкоджені ділянки шкіри довго гояться, залишаючи після себе шрами і пігментні плями.

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